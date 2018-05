Iohannis tot crede ca Dancila trebuie sa plece: Celor din PSD si Guvern nu le place sa le arate cineva oglinda

Daca cineva se uita prea des la filme cu mafioti, e problema sa

Astfel de abordari dauneaza Romaniei

Intrebat la Sofia daca isi mentine ideea ca Dancila ar trebui sa demisioneze, Iohannis a replicat: "Evident ca da".Jurnalistii au vrut sa afle de la seful statului daca este pace acum intre cele doua palate."Nu a fost nici razboi, nu a fost nici pace. Vedeti? Conform articolului 80 din Constitutie, care defineste rolul presedintelui, acesta vegheaza la buna functionare a autoritatilor publice. OriDaca vad ca lucrurile merg prost, este obligatia mea sa atrag atentia, sa convoc la discutii, sa cer opinii informate, acesta e lucrul pe care il fac.", a spus Iohannis.Despre faptul ca Liviu Dragnea a spus recent ca Iohannis ar fi amenintat-o pe Dancila in stil mafiot , seful statului sustine ca nu si-ar fi permis asa ceva."Nu imi permit sa amenint pe nimeni, ar fi o atitudine primitiva. Eu m-am referit la demisie. Daca cineva se uita prea des la filme cu mafioti, e problema sa", a punctat Iohannis.Presedintele a revenit asupra relocarii ambasadei de la Tel Aviv si asupra vizitei facuta de Dragnea si Dancila in Israel."Sunt lucruri care ne privesc (mutarea ambasadei - n.red.) si e bine sa discutam. Aceste discutii trebuie sa se desfasoare in Romania, intre noi, nu intre publicul global.Abordarea pe care am criticat-o a fost ca s-au dus in Israel fara sa se consulte cu mine, cu specialisti si s-au gasit vorbind despre mutarea ambasadei. Asa ceva nu se face. Nu ca nu ar fi frumos, nu ca nu ar denota o educatie selecta. Astfel de abordari dauneaza Romaniei", a spus Iohannis.Acesta a punctat ca"Nu ar trebui sa fie abordari diferite. Romania va fi puternica doar daca va vorbi pe o singura voce pe probleme de politica externa", a adaugat el.Iohannis a facut aceste declaratii presei joi dimineata, inainte de summit-ul UE-Balcanii de Vest, care are loc la Sofia.