Iohannis transmite diseara un mesaj public dupa violentele din Piata Victoriei

LIVE TEXT

Ziare.

com

Seful statului nu va sustine o declaratie sau conferinta de presa, ci va transmite doar un mesaj public, dupa cum anunta Administratia Prezidentiala.In mod ciudat, presedintele Iohannis nu a invitat presa acreditata la Cotroceni, asa cum face de obicei. Presedintia precizeaza doar ca mesajul sefului statului va fi transmis live pe site-ul institutiei.***********************In ultimele zile, seful statului a avut trei reactii pe tema violentelor de la protestele din Piata Victoriei. Primul mesaj a fost vineri seara, pe Facebook , chiar in momentul in care jandarmii au intervenit violent incercand cu orice mijloace sa ii faca pe manifestanti sa plece din Piata Victoriei.Iohannis a condamnat ferm interventia Janrameriei si a cerut explicatii ministrului de Interne.Au urmat alte doua mesaje, in cursul zilei de sambata, de aceasta data postate pe site-ul Administratiei Prezidentiale.In primul, Iohannis i-a cerut procurorului general sa ancheteze interventia Jandarmeriei , iar in al doilea mesaj seful statului i-a solicitat ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care a gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat "si mai ales la ordinul cui".Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.