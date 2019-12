Iohannis trimite, in sfarsit, ambasador in Israel. Iata cine va fi

Ziare.

com

"Aceasta chestiune (numirea unui ambasador in Israel - n.red.) a fost in atentia mea tot timpul si pot sa va spun astazi ca intentionez sa il promovez in aceasta pozitie pe Radu Ioanid, care va intra in procedurile diplomatice poate chiar in saptamana asta si la inceputul anului sa avem un ambasador al nostru in Israel", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni, dupa ce s-a intalnit cu Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Romania.Radu Ioanid este un istoric si filozof de origine evreiasca, originar din Romania si stabilit in Statele Unite ale Americii.Precizam caDe altfel, in luna septembrie a acestui an, rabinul Comunitatii Originarilor din Romania, Josef Wasserman, a facut un apel catre presedintele Klaus Iohannis si premierul de atunci Viorica Dancila sa lase la o parte divergentele si sa ajunga la un consens politic in vederea desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel."Vreau sa fiu clar: Lipsa unui ambasador pe un timp asa de lung - peste trei ani - nu este o diploma de onoare pentru Romania. Eu nu pot da niciun raspuns atunci cand sunt intrebat, de multe ori pe an, in cadrul diverselor activitati din Ierusalim - cum s-ar fi simtit Romania daca Israelul n-ar fi trimis ambasador timp de trei ani", a spus acesta atunci, printre altele.