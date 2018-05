Iohannis trimite la CCR a doua lege a Justitiei, care vizeaza organizarea CSM

Obiectiile presedintelui

numeste si revoca din functie presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

propune presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor

numeste judecatorii stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

elibereaza din functie judecatorii stagiari;

dispune promovarea judecatorilor

la propunerea ministrului Justitiei, inainteaza presedintelui Romaniei propunerea pentru numirea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctului si adjunctului acestuia, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia

numeste si revoca procurorii sefi de sectie ai PICCJ, DNA si DIICOT

propune presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a procurorilor;

numeste procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

elibereaza din functie procurorii stagiari;

numeste in functii de conducere procurorii, in conditiile legii si ale regulamentului.

Ziare.

com

Este a doua sesizare a sefului statului pe unul dintre actele normative din pachetul de Legi ale Justitiei.Puteti citi integral sesizareaIohannis precizeaza, intr-un comunicat de presa remis vineri de Administratia Prezidentiala, ca modificarile la Legea 317/2004 privind CSM au mai fost atacate in doua randuri la CCR."Cu toate acestea, consideram ca forma rezultata dupa punerea de acord a legii cu decizia Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii contine, in continuare, o serie de dispozitii de natura sa incalce principii si prevederi constitutionale", adauga documentul citat.Iohannis semnaleaza ca unele dintre prevederile legii incalca dispozitii din articolele 1, 16, 21, 124, 125, 133, 134 si 147 din Constitutie.Sesizarea catre CCR arata ca "sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pentru judecatori si procurori primesc o serie de atributii noi ca urmare a modificarilor operate in legile de modificare si completare a Legii nr. 303/2004 si a Legii 304/2004, precum si o serie de atributii in domeniul carierei magistratilor, care in prezent apartin plenului Consiliului Superior al Magistraturii".Astfel, potrivit noilor reglementari, Sectia pentru judecatori:Totodata, Sectia pentru procurori:Asta in conditiile in care potrivit Constitutii, "propunerile de numire, precum si promovarea, transferarea si sanctionarea judecatorilor sunt de competenta Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii sale organice".De asemenea, "Consiliul Superior al Magistraturii propune presedintelui Romaniei numirea in functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, in conditiile legii.Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de instanta de judecata, prin sectiile sale, in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organica"Saptamana trecuta, Iohannis a atacat la CCR si modificarile Parlamentului la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Asta dupa ce presedintele a anuntat ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al Legilor Justitiei si sesizeaza si Comisia de la Venetia , el adresand si un apel CCR sa nu se grabeasca si sa conlucreze cu organismul european.-continua-