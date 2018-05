Iohannis trimite Legile Justitiei la CCR si sesizeaza Comisia de la Venetia

Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia.

Apoi, dupa ce CCR se va exprima asupra chestiunilor semnalate in sesizarea lui, seful statului va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare.De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus Iohannis.Seful statului a criticat PSD, afirmand ca social democratii au ajuns la guvernare "imbrobodind poporul cu un program cu lapte si miere si au castigat alegerile"."A inceput asaltul asupra Justitiei din partea PSD. La inceputul anului PSD au venit cu acea infama ordonanta 13. Acea infama ordonanta am reusit sa o oprim impreuna. Sute de mii de romani au iesit in strada.Asaltul s-a mutat in Parlament si se cere promulgarea acestor legi. Procedura originala, ca sa ma exprim asa, graba lipsita de orice justificare au determinat in final foarte multa neincredere. - Astazi, despre Legile Justitiei. Dar haideti sa ne amintim cum am ajuns aici.- In toamna lui 2016 a fost campanie pentru parlamentare si PSD a imbrobodit poporul cu un program cu lapte si miere si au castigat alegerile.La inceputul anului, au venit cu acea infama ordonanta 13. Acea infama ordonanta am reusit sa o oprim impreuna. Mii de romani au iesit in strada.- Asaltul s-a mutat in Parlament si se cere promulgarea acestor legi. Procedura originala, ca sa ma exprim asa, graba lipsita de orice justificare au determinat in final foarte multa neincredere. Reforma Justitiei, cum e clamata de PSD, e in continuare criticata de organizatiile magistratilor si trezeste ingrijorarea partenerilor straini.- Intregul pachet a fost adoptat intr-o saptamana si. Toate acestea dovedesc ca dezbaterile ar fi avut de castigat daca textele ar fi fost pe larg discutate. Toate acestea dovedesc ca dezbaterile ar fi avut de castigat daca textele ar fi fost pe larg discutate.- Ma voi referi, asadar, in continuare la cele trei legi - este vorba de Legea nr. 303/2004 referitoare la statutul magistratilor, Legea nr. 304/2004 referitoare la organizarea judecatoreasca si Legea nr. 317/2004 referitoare la organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii -, chiar daca ele vor ajunge pe rand la promulgare.- Constat, chiar de la inceput, ca ele nu sunt deplin adecvate nici cadrului constitutional intern, si nici standardelor europene in materie.- Unele dispozitii ale Legii de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost declarate neconstitutionale in doua randuri. Cu toate acestea, chestiuni referitoare la integritatea ori raspunderea magistratilor contravin in continuare Constitutiei, iar statutul procurorului este mult fragilizat.- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara a venit deja la promulgare si am constatat ca, in forma la care a ajuns, dupa ce a fost o data reexaminata de Parlament, inca mai ridica probleme.Apoi, sunt create noi structuri, menite nu sa eficientizeze justitia, ci sa timoreze magistratii.- In paralel,- Nici Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii nu are o redactare mai fericita, caci ea instituie o segregare a garantului independentei Justitiei prin transferul masiv de atributii de la plenul CSM la sectii, probabil dupa dictonul- In mod evident, in forma in care se prezinta acum,, care isi doresc o justitie independenta, bazata pe lege si neinfluentabila.- Pachetul legislativ de modificare a Legilor Justitiei nu corespunde exigentelor statului de drept si nici asteptarilor romanilor.- Fac un apel catre CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constitutional comun in Europa si care sprijina statele care doresc sa puna structurile juridice si institutionale in acord cu standardele si bunele practici internationale in materie de democratie, preeminenta a dreptului si a protectiei drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constitutional de urgenta.- Dupa ce Curtea se va exprima asupra acestor chestiuni, voi face o noua analiza a legilor si voi decide atunci daca se impune o reexaminare.***********Klaus Iohannis a sustinut si vineri o declaratie de presa in care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila , pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o, vinerea trecuta, pe Viorica Dancila la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre conflictul dintre Guvern si BNR si subiectul plecarii premierului in Israel.Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnire, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate."In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi.Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru al Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a declarat seful statului.