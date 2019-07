Iohannis va cere in CSAT o ancheta privind modul in care au actionat autoritatile, in cazul de la Caracal

Circumstantele in care a actionat criminalul trebuie clarificate de urgenta.

Klaus Iohannis "este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal si este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfunctionalitati, autoritatile responsabile nu au reusit sa salveze o adolescenta care si-a pierdut viata in conditii dramatice.", anunta Administratia Prezidentiala.Presedintele Romaniei va solicita o ancheta in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 30 iulie."In situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.De asemenea, toate problemele care vor fi identificate este obligatoriu sa fie rapid rezolvate pentru ca siguranta cetateanului trebuie sa fie garantata de institutiile statului", adauga Presedintia.Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca Politia si STS arata cu degetul in curtea vecina.Oficialii IGPR dau vina pe cei de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), sustinand ca le-au transmis trei locatii eronate, iar echipajele au reusit sa ajunga la imobilul in care era victima abia dupa cateva ore.