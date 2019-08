Iohannis va participa la ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanta

Ziare.

Fortele Navale organizeaza in perioada 7-15 august mai multe manifestari dedicate Zilei Marinei, acestea avand loc in sase orase din tara, cele mai ample activitati desfasurandu-se in Constanta. Cu acest prilej, oamenii pot vizita navele ale Fortelor Navale sau pot asista la exercitii militare.Joi, 15 august, cu prilejul Zilei Marinei Romane, in intervalul orar 9:45-12:30, publicul prezent pe faleza din Constanta va asista la cel mai mare exercitiu naval organizat in Romania. Acesta va fi urmat, pana la ora 15:00, in Portul Turistic Tomis, de numeroase jocuri marinaresti.Nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si SUA vor participa, in 15 august, la Constanta, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei, fiind vorba de o nava-scoala ucraineana, distrugatorul american USS "Porter", aeronave italiene Eurofighter Typhoon si un avion american de cercetare P8 Poseidon.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, anul trecut, in discursul rostit la ceremoniile organizate la Constanta cu ocazia Zilei Marinei, ca aceia care gandesc si simt romaneste trebuie sa faca tot posibilul pentru o Romanie mai buna. El a mai afirmat ca Romania nu poate fi cu adevarat un actor regional relevant si un stat puternic, fara o armata puternica, o armata care sa cuprinda Forte Navale dotate cu tehnica militara moderna.