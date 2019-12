Iohannis va primi premiul Charlemagne, cea mai prestigioasa distinctie internationala decernata vreodata unui politician roman

Ce este premiul si cine l-a mai luat

Cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman

Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020 in orasul german Aachen.In conferinta de presa la care a fost anuntata decizia , presedintele comitetului premiului Charlemagne, Jurgen Linden, a afirmat ca aceasta distinctie este menita sa-l incurajeze pe Iohannis sa continue sa conduca tara sa pe calea europeana, potrivit relatarii agentiei EFE.In argumentarea deciziei acordarii distinctiei se mentioneaza ca Romania, o tara in care "a reusit sa se impuna o dictatura brutala" si care a trecut prin "dezamagiri" in relatia cu Occidentul, a devenit gratie eforturilor lui Iohannis "cea mai europeana din Europa de Sud-Est".Iohannis "este un mare luptator pentru justitie, pentru protejarea minoritatilor si diversitate culturala, precum si un important mediator si constructor de punti intre societatile europene din Est si din Vest", a mai spus Jurgen Linden.Premiul Charlemagne (Karlspreis) este acordat anual din 1950 de municipalitatea din Aachen (vestul Germaniei) unor personalitati care contribuie la unitatea europeana sau la cooperarea intre tarile europene.Totusi, de 10 ori, in anii '60-'70, premiul nu a fost acordat, in lipsa unui candidat suficient de merituos, potrivit organizatorilor.Anul trecut a primit aceasta distinctie secretarul general al ONU Antonio Guterres, iar in anul anterior presedintele francez Emmanuel Macron.Potrivit europarlamentarului PPE Siegfried Muresan, acest premiu este cel mai vechi si cel mai prestigios premiu acordat pentru contributia la unificarea europeana,iar Iohannis va primi "cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman"."Foarte mult a contat in ochii juriului implicarea presedintelui Iohannis pentru apararea valorilor europene si a statului de drept.Acordarea acestei distinctii presedintelui Romaniei este un semn foarte puternic al unitatii Europei si al rolului central pe care tarile din Europa de Est il au astazi in Uniunea Europeana", adauga Muresan, membru PNL."Prin acordarea acestei distinctii presedintelui Iohannis, se recunoaste rolul central avut de Klaus Iohannis in pastrarea directiei europene a Romaniei intr-o perioada in care in alte state est europene apar lideri populisti si antieuropeni.Acest premiu acordat presedintelui Romaniei este un prilej de bucurie pentru fiecare roman", sustine europarlamentarul.Iata lista completa a castigatorilor de prestigiu din anii precendenti si detalii despre premiul Charlemagne