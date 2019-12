Iohannis va promulga eliminarea supraaccizei la carburanti, chiar daca afecteaza bugetul: Incurajeaza economia nationala

Ziare.

Intrebat daca masurile de eliminare a supraaccizei si a supraimpozitarii contractelor part-time pot fi suportate de bugetul din 2020 fara sa afecteze deficitul, Iohannis a spus: "Am pus aceasta intrebare Guvernului, in speta premierului care a fost astazi la mine, si m-a asigurat ca se gasesc solutii"."Trebuie sa vedem de ce s-a ajuns aici., mai intai s-a desfiintat, au promis ca nu o vor reintroduce, dupa un timp au reintrodus-o pur si simplu.PNL a dorit eliminarea acestei supraaccize de mult timp si a introdus un proiect legislativ pentru aceasta speta, considerand, si eu sunt de acceasi parere, ca nu este buna pentru economie.Sa ne amintim ca de la introducerea acestei accize a scazut consumul de carburanti la noi, in schimb, lucru total contra-productiv si prostesc, ca sa spun pe fata.Noi trebuie sa luam masurile care incurajeaza economia noastra nationala. Daca asta incurajeaza si pe vecini, este foarte bine, dar sa mergem sa cumparam toate alimentele de la vecini, sa alimentam cu carburant de la vecini in niciun caz nu ajuta economia nationala si, atunci,, chiar daca pe termen scurt au un oarecare impact bugetar negativ,", a adaugat Klaus Iohannis.El a spus ca nu vede de ce nu ar promulga aceasta legislatie, care este dorita de toata lumea."Le voi promulga, iar daca exista nevoia unei corectii pe taxarea carburantilor, acest lucru se poate face fara probleme, explicand in prealabil despre ce este vorba.Insa eliminarea supraaccizei si o posibila crestere pentru a indeplini limita ceruta de Comisia Europeana, totusi,, vorbim de o scadere destul de importanta, eliminand supraacciza, iar o majorare pana la limita ceruta de Comisa Europeana este foarte, foarte mica, deci suntem foarte, foarte aproape de acea limita.Sunt convins ca Guvernul va reglementa aceste chestiuni. Nu vad de ce sa nu promulg aceasta legislatie dorita de toata lumea si gasita buna", a mai declarat Iohannis.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal care prevede ca supraacciza la carburanti si supraimpozitarea contractelor de munca part-time vor fi eliminate incepand cu 1 ianuarie 2020.