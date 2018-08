Iohannis: Vom organiza summit-ul "Initiativa celor Trei Mari" pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenti

Ziare.

"Aici ne duce Guvernul de incompetenti" a spus Iohannis, precizand ca este exclusa contramandarea evenimentului."Vom organiza summit-ul pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenti, asa ca ne descurcam. Summit-ul se va organiza, in buna parte, pur si simplu pe datorie. Eu nu pot sa anulez un summit pentru care ne-am luptat toti, si diplomatia romana, si eu, un summit unde s-au facut invitatii de anul trecut", a spus Klaus Iohannis."De finantat din bugetul curent, daca ramanem fara bani, asa cum isi doreste PSD-ul, nu putem, si atunci organizam summit-ul pe datorie", a mai spus Iohannis.In perioada 17-18 septembrie, la Bucuresti, va avea loc a treia editie a summit-ului "Initiativa celor Trei Mari", gazduit in acest an de Romania si organizat de catre Administratia Prezidentiala.La acest eveniment vor participa sefi de stat si reprezentanti ai acestora din 12 tari din Europa Centrala si de Est: Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca, Republica Slovenia si Ungaria.In cadrul summit-ului I3M din anul 2018 va avea loc si prima editie a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, aceasta actiune fiind un angajament al Declaratiei Summitului Initiativei celor Trei Mari de la Varsovia din 2017.Bugetul Administratiei Prezidentiale ar urma sa fie redus cu 11,1 milioane de lei ca urmare a rectificarii bugetare pe care Guvernul intentioneaza sa o faca, Presedintia acuzand ca aceasta rectificare nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national , ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD, Executivul apeland la o forma de sabotaj bugetar.