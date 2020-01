Israel: Presedintele Klaus Iohannis a vizitat Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim

Ziare.

Iohannis si sotia sa s-au fotografiat cu un grup de pelerini romani.Mai multi lideri prezenti la Ierusalim pentru cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism", care are loc la Ierusalim, au vizitat miercuri Biserica Sfantului Mormant. Printre acestia s-a numarat si presedintele Frantei, Emmanuel Macron.Joi, presedintele Iohannis va participa la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism".