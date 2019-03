Judecatorul din dosarul MApN vs Iohannis cere sa fie inlocuit, invocand ca presa i-a pus la indoiala impartialitatea

Cazul Ciuca

Ziare.

com

", a explicat Silviu Gabriel Barbu in sala de judecata.Acolo era prezent si avocatul generalului Nicolae Ciuca.Este pentru a treia oara cand magistratul face o cerere de abtinere in acest caz. Potrivit portalului instantelor , el s-a mai abtinut pe 23 ianuarie si pe 6 martie, dar de fiecare data cererea a fost respinsa.Dupa cum am aratat, abtinerea a fost facuta in procesul in care MApN cere anularea decretului prin care Klaus Iohannis a prelungit numirea in functia de sef al Armatei a generalului Nicolae Ciuca.Intre timp, efectele acestui decret au fost suspendate, pana la solutionarea definitiva a procesului, printr-o decizie data de judecatorul Vasile Bicu de la Curtea de Apel Bucuresti.In acest moment, la sefia Armatei se afla Laurian Anastasof, un loctiitor numit de ministrul Apararii, pana la solutionarea cauzei din instanta.