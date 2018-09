Juncker: Am impresia ca Europa incepe sa ramana fara suflare. Investitiile nu au sens fara respectul fata de statul de drept

Juncker: Investitiile nu au sens daca lipseste respectul fata de statul de drept

Cand se vorbeste despre statul de drept, exista mereu stranuturi in sala

"Europa trebuie sa respire cu doi plamani, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare si am impresia ca Europa noastra incepe sa ramana fara suflare, asa ca trebuie sa punem accent pe cooperare, sa folosim o limba comuna pentru Est si pentru Vest", a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Juncker i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa incurajeze "noi cai de comunicare intre cei doi plamani" ai continentului."Domnule presedinte, sprijnim Initiativa celor Trei Mari si va incurajam sa deschideti noi cai de comunicare intre cei doi plamani ai continentului, dar si intre Nord si Sud", a precizat presedintele CE.La randul sau, Iohannis a sustinutt ca trebuie exploatat pe deplin potentialul de dezvoltare a interconctivitatii, punand accent pe transport, energie si piata digitala."In cadrul acestei initiative ne-am propus sa prioritizam transportul, energia si piata digitala. Am avut dreptate, deoarece aici este cea mai mare oportunitate de a dezvolta interconectivitatea. Cred ca este un potential pe care putem si ar trebui sa il exploatam pe deplin, in stransa cooperare cu partenerii din comunitatea euro-atlantica si institutiile financiare europene si internationaantici", a afirmat presedintele, in discursul sau din cadrul sesiunii plenare a summit-ului.Pe de alta parte, Junker a spus ca proiectele gandite in cadrul summit-ului vor fi sprijinite, ca este avuta in vedere dezvoltarea infrastructurii de transport, "mai ales in zona voastra", si a subliniat faptul ca respectarea statului de drept este esentiala.El a vorbit despre infrastructura, a dat exemplu proiectul dintre Polonia si Lituania: "El poate fi folosit ca model de legatura intre tari europene".La nivel de investitii, Juncker a precizat ca intre Marea Adriatica si Marea Neagra vor fi investiti 150 de miliarde de euro - "Corina Cretu raspunde de acest lucru" - dintre care 2,5 miliarde de euro sunt acordati pentru dezvoltarea infrastructurii, "mai ales in zona voastra", dar si in ceea ce priveste alimentarea cu energie si transportul gazelor naturale.In incheiere, el a punctat ca "respectarea statului de drept este esentiala. Investitiile nu au sens daca lipseste respectul fata de statul de drept".", a mai spus Juncker.Presedintele Klaus Iohannis gazduieste, marti, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care participa presedintele CE, Jean-Claude Juncker, noua presedinti de stat, dar si secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.Marti are loc Sesiunea Plenara a Summit-ului, moderata de presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, seful de stat roman va sustine declaratii de presa, alaturi de presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, de prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, si de Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA.Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Primele doua summit-uri ale Initiativei au avut loc la Dubrovnik, in 2016, si Varsovia, in 2017.