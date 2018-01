"Juncker: Daca Legile Justitiei raman asa, discutam altfel despre Schengen si MCV. Nu acceptam pasi inapoi..."

LIVE TEXT

Jean Claude Juncker

Klaus Iohannis

Raman la parerea ca independenta Justitiei e intangibila

Intrebari

nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi

Daca Legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni.

Despre ce mai discuta Iohannis cu Juncker si Tusk

Juncker a precizat ca statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si "nu vom accepta sa faca pasi inapoi". Presedintele CE a tinut sa sublinieze, inca o data, ca este bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept.La randul sau, presedintele Klaus Iohannis s-a declarat optimist in ceea ce priveste Legile Justitiei, afirmand ca este convins ca aceste discutii se vor termina cu "legi care vor fi in varianta cea mai buna, imbunatatite, care pot fi folosite, practic"."Sunt optimist in ce priveste parcursul final, acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciziile CCR si care intaresc independenta Justitiei", a declarat seful statului.Iohannis a tinut sa precizeze ca se agita mult pentru asta, "se vede, nu se vede, e partea a doua".Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse Legilor Justitiei.La finalul vizitei, Klaus Iohannis va avea o intrevedere si cu Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European.Donald Tusk i-a trimis deja si un mesaj clar noului premier Viorica Dancila referitor la obligativitatea respectarii statului de drept si a continuarii luptei anticoruptie pentru ca romanii sa se bucure in continuare de beneficiile din cadrul UE.- Ne bucuram ca presedintele Romaniei a ajuns la Bruxelles, ma gandesc la viitoarea presedentie prin rotatie a UE care va fi detinuta de Romania, ma gandesc cu optimism.- Am discutat mai multe subiecte.- L-am lasat pe presedintele roman sa va spuna mai multe, pentru ca pe mine ma auziti tot timpul.- Am discutat despre mai multe subiecte, mai ales despre presedintia UE.- Am discutat insa si despre viitorul UE, despre crize, si chestiuni foarte concrete, cum ar fi cadrul financiar multianual.- Am discutat, evident, si despre Romania. A existat un interes proportional cu evenimentele pe care le avem acasa, inclusiv pe tematica justitiei.- Insa, vreau sa spun din capul locului ca toate discutiile au fost intr-o nota pozitiva, constructiva si mi-au facut placere.- Referitor la Presedintia Consiliului Uniunii, am subliniat chiar din introducere ca Romania este o tara pro-europeana.- Asa va ramane. Este o tara deplin angajata in procesul de consolidare al Uniunii si, prin Summitul pe care il vom organiza in timpul Presedintiei noastre, vom contribui, cred eu, intr-o masura foarte buna la constructia unui viitor foarte bun pentru Uniune.- In pregatirea Consiliului avem foarte multe de rezolvat. Vreau sa ii multumesc domnului Juncker pentru disponibilitatea de a veni in sprijinul Romaniei.- Dosarele care vor fi scadente in timpul Presedintiei noastre, cum se spune, sunt, cred ca daca folosesc cuvantul complicate este un understatement. Vorbesc despre Brexit, vorbesc despre negocierile pe Cadrul Financiar Multianual post-2020 si viitorul Uniunii Europene.- Cred ca va asteptati sa spun macar o fraza despre abordarea Legilor Justitiei in Romania.- Sunt hotarat si sunt convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna, legi care pot fi folosite practic.. Ma voi implica total si voi face absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asa.- Statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si este intr-un stadiu acceptabil si. Trebuie sa fie un proces ireversibil. Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept. In Romania sistemul judiciar functioneaza si nu putem spune acelasi lucru despre toate statele membre.Asteptam deciziile CCR si daca totul decurge cum trebuie trebuie sa acordam Romaniei locul cuvenit in Schengen. Nu trebuia sa tratam Romania ca pe tara de mana a doua.Cred ca avem o problema in Romania, degeaba asteptam ca altii sa ni le rezolve. Problema e la noi si, de aceea, ma implic foarte mult. Sunt optimist in ceea ce priveste parcursul final. Acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciciziile CCR si care intaresc independenta Justitiei. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a doua.*************Pe langa modificarile aduse Legilor Justitiei, Iohannis va mai discuta cu cei doi oficiali si despre pregatirea Presedintiei romane a Consiliului UE, dar si securitatea externa si interna a Uniunii."Vizita presedintelui Romaniei la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a fost adresata, in luna decembrie 2017, de catre Presedintele Comisiei Europene.Cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, precum si teme de actualitate ale agendei europene vizand, in principal, procesul de consolidare a Uniunii Europene.Pe agenda se vor afla si negocierile privind noul cadru financiar al UE post-2020, aprofundarea Uniunii Economice si Monetare, securitatea externa si interna a Uniunii si aspecte legate de relatiile externe ale Uniunii, cu accent pe procesul de extindere si vecinatatea estica", mai anunta Administratia Prezidentiala.