Iohannis a pedalat alaturi de biciclistii care merg la Alba Iulia: Ar fi senzational sa ajungem la unitate (Video)

Ziare.

com

Sute de biciclisti pleaca astazi din patru orase - Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin - pentru a se reuni, 5 zile mai tarziu, la Alba Iulia.In Capitala, startul s-a dat in Piata Palatului, langa statuia lui Carol I de pe Calea Victoriei, unde a fost prezent si seful statului. De aici, Iohannis a pedalat pana la Arcul de Triumf."Este o initiativa excelenta si va felicit pentru asta, iar faptul ca am venit aici sper ca nu va surprinde. Stiti bine ca particip la evenimentele pe bicicleta cu mare placere, inca de multa vreme. Faptul ca mergeti la Alba Iulia pentru a celebra Centenarul mi se pare un lucru extraordinar", a spus Iohannis.El a subliniat ca Centenarul este "despre unitate" si ar fi "senzational" sa ajungem si noi la unitate."Centenarul este despre noi, despre romani, despre unitate. Sa nu uitam, chiar azi cand porniti in calatorie e Ziua Tricolorului, un simbol puternic al Romaniei. As spune poate o fraza despre unitate. Noi, cei de aici, suntem in viata normala oameni foarte diferiti, cu preocupari diferite, hobby-uri diferite, cu meserii diferite. Dar iata ca am gasit un punct comun: ne place sa mergem pe bicicleta. Se creeaza o unitate. Ce bine ar fi ca acum, la 100 de ani dupa ce ne-am unit, sa ajungem si noi la unitate. Ar fi senzational. Participarea mea o dedic si acestui deziderat: sa se creeze mai multa unitate intre noi", a completat presedintele Iohannis.Acesta a mai precizat ca a circulat usor pe bicicleta, traficul nefiind o problema in aceasta dimineata.Seful statului a facut referire la ultima sa iesire pe bicicleta, cand s-a lovit de un trafic infernal si a precizat ca se "impun niste masuri", starnind astfel o reactie dura din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea."Azi am venit foarte usor, pentru ca a fost putin trafic, dar alta data, pana si cu bicicleta este oarecum interesant sa treci prin oras. Cred ca nu doar in Bucuresti, ci in general, ca administratiile ar face bine sa acorde mai multa atentie biciclistilor. Se lucreaza la unele piste, dar e nevoie de mult, mult mai mult. Si e nevoie si de respect in trafic", a subliniat Iohannis.In final, presedintele le-a urat succes celor care participa la eveniment si le-a mai spus "veti intalni oameni interesanti, veti gasi locuri frumoase, iar la final veti ajunge in orasul Unirii (Alba Iulia - n.red.) ".