Klaus Iohannis a semnat demisiile ministrilor ALDE

Adio, PSD!

Ziare.

com

Este vorba despre demisiile Gratielei Leocadia Gavrilescu, a lui Anton Anton si Viorel Ilie."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 august a.c., urmatoarele decrete:Decret prin care se ia act de, viceprim-ministru, ministrul mediului, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului;Decret prin care se ia act de, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului;Decret prin care se ia act de, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului", se arata intr-un comunicat transmis de Presedintie , vineri.Seful statului nu a semnat insa si propunerile de ministri interimari, trimise de premierul Dancila de marti la Cotroceni.PSD a stabilit, luni, in sedinta CEx cine va lua locul ministrilor ALDE ca interimari. Astfel, la Energie, in locul lui Anton Anton a fost propus Niculae Badalau, ministrul Economiei; la Mediu, in locul Gratielei Gavrilescu propus Ioan Denes, care a mai ocupat acest portofoliu; la Relatia cu Parlamentul, Radu Oprea.Amintim ca trei din cei patru ministri ALDE si-au dat demisia din Guvern , marti, dupa ce formatiunea condusa de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa iasa de la guvernare.Este vorba despre Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul, si Anton Anton, ministrul Energiei, care si-a dat demisia inca de luni seara. In schimb, Ramona Manescu a precizat luni, la scurt timp dupa ce Calin Popescu Tariceanu a anuntat iesirea ALDE de la guvernare, ca ea va ramane in Guvern , in functia de ministru de Externe.ALDE a decis, luni, sa rupa coalitia cu PSD, sa iasa de la guvernare si sa faca o alianta electorala cu ProRomania, partidul lui Victor Ponta, pentru sustinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din toamna.In replica, Viorica Dancila a convocat o sedinta de urgenta a conducerii PSD si in urma discutiilor s-a stabilit ca PSD ramane la guvernare si va stabili pasii urmatori pentru a face fata unei posibile motiuni de cenzura de rasturnare a guvernului.PSD a mai stabilit si cine va lua locul ministrilor ALDE care vor parasi Guvernul si a anuntat ca Ramona Manescu va ramane in Executiv, chiar daca va fi exclusa din ALDE pentru aceasta decizie.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a mai anuntat ca se retrage din cursa pentru prezidentiale, ca isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, dar si ca, de pe bancile Opozitiei, va vota o eventuala motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.