Klaus Iohannis a strans gunoaie in padure: Din pacate multi considera ca natura e o groapa de gunoi

Imbracat lejer, in jeansi, tricou si pantofi sport si echipat cu manusi, seful statului a reusit sa stranga doi saci cu gunoi si a criticat faptul ca foarte multi romani "considera ca natura este o groapa de gunoi"."Am participat la o actiune de strangere de gunoaie. Am strans doi saci, am gasit in foarte putin timp suficiente gunoaie de strans. Am participat la invitatia celor de la "Let's Do It Romania", este un fel de inceput al campaniei care va culmina pe 15 septembrie si cand credem noi ca se vor strange un milion de oameni.Avem o tara extraordinar de frumoasa, dar din pacate multi considera ca natura este o groapa de gunoi. Mediul trebuie pastrat curat, pana inteleg toti ca nu trebuie sa arunce gunoaie in natura noi trebuie sa dam un exemplu", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a invitat toti romanii sa participe la aceasta campanie, subliniind ca "este o actiune pentru Romania, prin astfel de actiuni dam un exemplu generatiilor de copii"."Din experienta de cand am fost profesor va spun ca tinerii sunt foarte deschisi pentru astfel de aciuni, copii participa fericiti. Haideti sa participam intr-un numar cat mai mare", a transmis Iohannis.Intrebat daca ar trebui ca si alti politicieni sa se implice in aceasta campanie, seful statului a spus ca "prin faptul ca am venit eu, sunt convins ca si alti politicieni vor participa, natura nu are culoare politica".Klaus Iohannis a refuzat insa sa raspunde la intrebari pe teme politice: legat de sefia DNA, de remanierea Guvernului sau absenta Vioricai Dancila de la consultarile pe tema rectificarii bugetare.Pe 15 septembrie, organizatia "Let's Do It, Romania" isi propune sa mobilizeze cat mai multi romani la cea mai ambitioasa actiune civica. La nivel international, 150 de tari se unesc in cea mai mare miscare civica - World Cleanup Day.