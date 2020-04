Klaus Iohannis, catre romanii din diaspora: Nu veniti acasa de Paste!

LIVE TEXT

Declaratia sefului statului vine dupa o conferinta de presa sustinuta de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Seful statului a facut apel la romanii care traiesc peste hotare sa nu revina in Romania, pentru a nu-si pune familiile in pericol.De asemenea, Iohannis a facut un apel si catre fortele de ordine: "Fiti vigilenti! Interventia voastra rapida si ferma poate salva vieti. Contez pe voi sa va onorati datoria! Va multumesc pentru sacrificiile pe care le faceti", a mai spus, intre altele, presedintele.- Am intrat in cea mai complicata etapa a pandemiei. Este o etapa care, prin masurile luate devreme, am intarziat-o cat mai mult posibil, dar de acum urmeaza saptamani dificle- Este esential sa fim constienti ca vor veni momente cu mare incarcatura emotionala. Avem deja de de plans 116 morti- 116 semeni de-ai nostri si-au pierdut viata rapusi de acest virus- Oare cate victime va mai face acest virus? Nu stim, dar stim ca depinde de noi sa avem cat se poate de putine victime- Daca nu respectam cu strictete masurile impuse de autoritati, pierderile de vieti omenesti vor fi din ce in ce mai multe si cazurile grave se vor inmulti si ele- Pandemia care afecteaza lumea este una severa si fiecare zi este o cursa contracronometru pentru a salva vietile oamenilor infectati- Trebuie sa castigam batalia. Este o lupta pe viata si moarte- Se apropie cu pasi repezi sarbatorile de Paste, de data asta insa Invierea gaseste intreaga omenire intr-un moment de criza, in plina epidemie de un virus ucigas- Este foarte important sa intelegeti ca revenirea in tara poate fi extrem de periculoasa, atat pentru voi, cat si pentru cei la care tineti- Anul acesta vom fi alaturi de cei dragi de la distanta, pentru ca este singurul mod prin care ne putem exprima afectiunea fata de cei pe care ii iubim fara sa ii punem in pericol- E cea mai puternica manifestare de dragoste crestineasca: sacrificiile pe care le facem fiecare dintre noi ajuta enorm la limitarea raspandirii infectiei- Dragi romani, doar respectand cu strictete regulile ii protejam pe cei apropiati. E imperativ sa stati acasa si sa limitati deplasarile doar la cele strict necesare. Atunci cand mergeti la cumparaturi sau intr-un spatiu public, pastrati distanta de 2 metri fata de ceilalti, nu va imbratisati cu prietenii, nu dati mana, evitati orice contact fizic, spalati-va pe maini!- Aceste masuri simple devin litera de lege in aceste zile, nu va abateti de la ele, respectati-le pentru a fi in siguranta!- Fara solidaritatea cetatenilor, fara implicarea fiecaruia dintre noi, nu vom reusi. Ca o adevarat familie care are grija de fiecare membru al ei, vom castiga fiecare batalie impreunaAmintim ca presedintele Iohannis si ministrul Sanatatii au avut, joi, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia epidemiologica de la Suceava.Dupa videoconferinta, Iohannis a facut un apel la personalul medical din Suceava sa revina la serviciu, sa ingrijeasca bolnavii. Totodata, presedintele a anuntat ca a cerut Guvernului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar de 500 de euro medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti COVID "Cred ca o suma de 500 de euro pe luna pentru medicii si personalul medical care lucreaza cu pacienti COVID ar fi un bonus onorabil", a spus el.