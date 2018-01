Iohannis l-a pus pe Mihai Fifor premier interimar si convoaca partidele la consultari

LIVE

Cine decide premierul interimar

Ziare.

com

Totodata, presedintele a subliniat ca isi doreste scurtarea perioadei de incertitudine cat mai mult posibil, motiv pentru care invita miercuri partidele parlamentare la consultari pentru desemnarea unui nou premier.- Premierul Tudose mi-a inaintat demisia, am acceptat-o.- Aceasta situatie in care s-a ajuns ma nemultumeste profund si este o situatie care ma ingrijoreaza.- La un an de la alegeri, avem deja doua guverne PSD esuate.- E nevoie de un guvern pentru a scurta situatia de incertitudine. Vreau sa avem o procedura rapida.- Aceasta nesiguranta nu vreau sa degenereze in instabilitate. Vreau sa previn posibile urmari economice negative.- Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului.- Pentru a avea o procedura rapida, am decis sa convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine. Voi trimite chiar acum invitatiile de participare la consultari.- Va multumesc.Conform art. 107 din Constitutie, in situatii precum cea de fata "presedintele Romaniei va desemna un altca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului-ministru, pana la formarea noului Guvern", interimatul putand sa durezeConducerea PSD s-a reunit marti la ora 11 pentru a stabili un inlocuitor pentru Mihai Tudose, demis luni seara prin votul Comitetului Executiv al PSD, insa pana la momentul iesirii presedintelui Iohannis nu a fost anuntata public nicio decizie la nivel de partid.Indiferent de propunerea facuta de partidul sau alianta de la guvernare, presedintele Romaniei este cel care hotaraste cine preia interimatul la Palatul Victoria, putand sa aleaga pe cine considera de cuviinta. Asa s-a intamplat, de exemplu, si in 2015, dupa demisia fostului premier Victor Ponta, cand PSD l-a propus ca interimar pe ministrul Apararii de la acea vreme, Mircea Dusa (PSD), insa Klaus Iohannis l-a desemnat prin decret prezidential pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu (ALDE).Premierul Mihai Tudose a demisionat luni seara dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis retragerea sprijinului politic, cu 59 de voturi pentru, 4 impotriva si 4 abtineri. Este al doilea premier pe care PSD il schimba dupa Sorin Grindeanu, inlaturat din functie prin motiune de cenzura in iunie 2017.Marti ajunge in Romania premierul Japoniei, el urmand sa fie primit de presedintele Klaus Iohannis marti dupa amiaza la Palatul Cotroceni. Conform Digi24, premierul Japoniei nu mai merge la Palatul Victoria, acolo urmand sa se intalneasca doar delegatiile celor doua tari.