Iohannis, discurs in fata lui Dragnea si Dancila: Fara stat de drept, ar exista privilegii doar pentru un grup restrans aflat la putere (Video)

Presedintele a ales, in discursul sustinut la Cotroceni, la receptia de Ziua Europei, sa atraga atentia si asupra unor politicieni a caror miza nu este parcursul european."Hranindu-se in mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul intrebarii rolul si relevanta Uniunii Europene. Ceea ce nu spun insa acesti politicieni e ca,Raspunsul nostru trebuie sa fie hotarat si sa se bazeze pe apartentenate la Uniunea Europeana. Unul dintre bunurile cele mai de pret ale Europei este democratia", a spus Klaus Iohannis.Presedintele a reiterat ca locul tarii noastre este in Europa, dar el trebuie prezervat prin implicare civica."Viitorul tarii noastre nu poate fi deturnat de la drumul pe care s-a inscris. Democratia rezista prin implicare civica activa si permanenta. Libertatea se pastreaza avand curajul de a lupta pentru valorile in care credem, dreptatea prevaleaza cand vocile care denunta minciuna nu se lasa intimidate. Locul Romaniei este alaturi de tarile europene unde libertatea si dreptatea triumfa", a spus presedintele.Citeste integral discursul presedintelui Klaus Iohannis Presedintele a tinut acest discurs virulent in fata liderului PSD, Liviu Dragnea, si a premierului Viorica Dancila. A lipsit de la receptia de la Cotroceni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. In schimb, au venit fostii presedinti Traian Basescu si Emil Constantinescu, precum mai multi ministri, dar si primarul Capitalei, Gabriela Firea, si edilii de sector.