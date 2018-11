Iohannis: Ilan Laufer a picat testul maturitatii. Acuzatiile lui reprezinta un nou exemplu de retorica nociva a PSD

Ziare.

"Relativizarea antisemitismului reprezinta o actiune periculoasa care poate genera manifestari antisemite si discriminatorii si poate incita la ura", transmite Klaus Iohannis intr-un comunicat remis, miercuri, de Administratia Prezidentiala.Presedintele Romaniei il acuza astfel pe fostul ministru PSD ca a preferat sa fie portavocea propagandei de partid, alimentand astfel un discurs al urii.Personajele care profereaza asemenea acuzatii scandaloase se descalifica automat si nu pot ocupa sub nicio forma inalte demnitati in statul roman", mai spune presedintele."Presedintele Romaniei considera ca aEste inadmisibil ca memoria Holocaustului sa fie intinata cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine si sunt de natura a afecta pacea sociala.Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca recuperarea memoriei Holocaustului, precum si combaterea antisemitismului au constituit pentru Romania obiective prioritare in ultimele doua decenii, iar astfel de declaratii cu caracter extremist pot periclita rezultatele foarte bune obtinute de tara noastra in toti acesti ani. Romania este activ implicata in demersurile internationale de combatere a antisemitismului, fapt recunoscut si apreciat ca atare.Pentru o mai buna cunoastere a culturii comunitatii evreiesti si pentru prezervarea adevarului istoric, Presedintele Romaniei a pledat, inca de la inceputul mandatului sau, pentru infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului.In iunie 2017, Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost decernata distinctia "Light Unto the Nations", cel mai prestigios premiu acordat de catre Comitetul Evreiesc American. Presedintelui Klaus Iohannis i-a fost recunoscut astfel rolul decisiv in consolidarea democratiei si statului de drept, precum si eforturile sale sustinute in promovarea tolerantei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, precum si pentru intarirea relatiilor tarii noastre cu SUA si Israel".Amintim ca Ilan Laufer, a carui propunere pentru Ministerul Dezvoltarii a respins-o Klaus Iohannis, a facut, marti seara, declaratii de o gravitate extrema: l-a acuzat pe presedinte ca nu l-a numit ministru pentru ca e antisemit. "Ceausescu a vandut evrei, Iohannis a vandut azi un evreu roman", a spus Laufer.Aceste acuzatii au fost prompt taxate chiar de membri ai comunitatii evreiesti Profesorul Liviu Rotman de la SNSPA a scris, pe contul sau de Facebook, ca declaratiile lui Laufer pot alimenta antisemitismul:"Mi se pare mai mult decat revoltator folosirea unui subiect atat de sensibil si important pentru replici politice.Cred ca Laufer si cei ce stau in spatele lui sunt iresponsabili!