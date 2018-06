Klaus Iohannis implineste 59 de ani. O viata, in cateva cuvinte

Autobiografie

La fel ca anul trecut de ziua sa, presedintele nu are un program special.Conform agendei oficiale, Klaus Iohannis participa astazi, la Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", la evenimentul de lansare World Development Report: "Learning to Realize Education's Promise" si il va primi la Cotroceni pe ministrul Afacerilor Externe din Finlanda.In urma cu un an, el le-a multumit pe Facebook celor care i-au transmis urari: "Va multumesc pentru toate gandurile bune si mesajele pe care mi le-ati transmis astazi! Imi sunteti alaturi, iar sustinerea voastra inseamna foarte mult pentru mine"."M-am nascut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, intr-o familie modesta de sasi transilvaneni. Desi parintii mei au emigrat in anii '90 in Germania, eu am ales sa raman in Sibiu.Am urmat cursurile Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca si, incepand cu anul 1983, mi-am indeplinit visul de a ma afla de cealalta parte a catedrei la liceul in care am studiat. Am predat la mai multe scoli si licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul National Samuel von Brukenthal, dupa care, pana in anul 2000, am activat ca inspector general in acelasi domeniu educational care mi-a adus cele mai mari satisfactii", se prezinta Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook. Presedintele aminteste ca in 1990 a devenit membru al Forumului Democrat German din Romania."M-am aflat la presedintia Forumului timp de 12 ani, incepand din 2002, iar in anul 2000, am avut onoarea de a fi desemnat drept candidat din partea FDGR la alegerile pentru Primaria Sibiului. Desi niciun sondaj nu indica asta, in luna iunie a aceluiasi an, am fost ales primar al Sibiului si am continuat sa reprezint prima optiune a sibienilor la toate alegerile ce au urmat. Astazi, sunt presedinte al Romaniei, in urma alegerilor prezidentiale din noiembrie 2014", continua Iohannis.El mentioneaza faptul ca, in mandatul sau de primar, Sibiul a primit titlul "Capitala Europeana a Culturii", in anul 2007 - alaturi de Luxemburg - si a gazduit numerosi oficiali externi - sefi de stat, inalti demnitari, ambasadori."Sibiul este, pentru mine, un univers la scara mica, este oglinda a ceea ce imi doresc eu pentru Romania. Este un oras curat, prosper si atractiv, este exemplul viu si dovada clara ca se poate", afirma actualul presedinte.Klaus Iohannis aminteste si cum a devenit presedintele PNL, postura din care a candidat la alegerile prezidentiale din 2014."Astazi, in calitate de presedinte ales al romanilor, port o imensa onoare. Port, de asemenea, o uriasa responsabilitate - aceea de a aduce Romania pe drumul drept, de a o transforma intr-un stat de drept autentic, prosper si demn. Imi doresc ca fiecare roman sa se simta in tara lui ca acasa, o casa pe care o iubesti si de care esti mandru", mai scrie Klaus Iohannis.