Klaus Iohannis, mesaj pentru romanii care sarbatoresc fie Floriile, fie Pastele (Video)

"Credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici le doresc sa primeasca Invierea Domnului cu sanatate, pace sufleteasca, speranta si grija fata de semeni. Chiar daca aceste sfinte sarbatori ne gasesc departe de cei pe care ni i-am dori alaturi, puterea credintei noastre ne uneste sufleteste si ne da speranta ca in curand vom putea fi impreuna din nou", a spus Iohannis, in adresarea de Sarbatori."Dragi romani, fie ca sarbatorile pascale sa ne aduca tuturor alinare si puterea de a trece cu bine peste orice provocari. Sunt convins ca uniti si increzatori in viitor vom iesi intariti din aceasta grea incercare", a mai spus presedintele, inainte de a transmite "Cristos a inviat!" in limbile romana, germana si maghiara.