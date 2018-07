Klaus Iohannis participa la deschiderea Olimpiadei Internationale de Matematica de la Cluj Napoca

Ziare.

com

"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla duminica, 8 iulie, in municipiul Cluj-Napoca, unde va participa la ceremonia oficiala de deschidere a celei de-a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica. Evenimentul, care se desfasoara in perioada 3-14 iulie a.c., reprezinta cea mai veche si cea mai prestigioasa competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, prima editie avand loc in Romania, in anul 1959. Prin organizarea in tara noastra a Olimpiadei Internationale de Matematica, s-a dorit marcarea simbolica a Centenarului Marii Uniri, anul acesta la Cluj-Napoca fiind prezenti aproximativ 1.500 de participanti din peste 100 de tari, de pe cinci continente", se arata intr-un comunicat de presa remis MEDIAFAX.Potrivit sursei citate, presedintele Iohannis va vizita, totodata, Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta", unitate sanitara care asigura servicii medicale preventive, curative si paliative in domeniul oncologic si care desfasoara o ampla activitate de invatamant si cercetare."Prin aceasta vizita, Presedintele Klaus Iohannis transmite un semnal de incurajare a investitiei in zona sanatatii si sustine un model de buna practica in domeniul medical, reprezentat de un spital care face performanta", se mai arata in comunicat. Fiul cel mare al presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, a sosit, in secret, pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj, pentru a participa la Olimpiada Internationala de Matematica (IMO) . Hafez al-Assad este component al lotului olimpic sirian, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surse locale au declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca Hafez al-Assad, in varsta de 16 ani, a ajuns, miercuri, la Cluj-Napoca, in secret, impreuna cu ceilalti 10 membri ai delegatiei olimpice siriene - cinci elevi concurenti si cinci oficiali (leader, deputy leader si observatori), dar si mai multe garzi de corp insarcinate cu paza fiului presedintelui sirian.Delegatia siriana a schimbat de trei ori datele sosirii invocand motive de securitate, miercuri fiind lansata informatia ca membrii acesteia vor ajunge doar duminica la Cluj-Napoca, inainte de deschiderea olimpiadei.