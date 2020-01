Iohannis pleaca intr-o vizita oficiala in Israel

Ziare.

Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis face, in perioada 21-23 ianuarie, o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism".Evenimentul, organizat de Fundatia Forumului Mondial al Holocaustului (World Holocaust Forum Foundation), in cooperare cu Centrul de Comemorare a Holocaustului - Yad Vashem, se desfasoara sub auspiciile presedintelui statului Israel, Reuven Rivlin, si se va concentra pe consolidarea angajamentului global fata de memoria Holocaustului si a luptei la nivel mondial impotriva antisemitismului si a rasismului."Participarea presedintelui Klaus Iohannis la acest forum international se inscrie in seria demersurilor intreprinse de statul roman in ceea ce priveste consolidarea educatiei despre Holocaust, prezervarea memoriei Holocaustului, combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei, promovarea valorilor europene, a tolerantei, a respectului fata de drepturile si libertatile fundamentale", a transmis Administratia Prezidentiala.In marja participarii la cea de-a cincea editie a Forumului International dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu presedintele statului Israel, Reuven Rivlin.