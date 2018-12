Klaus Iohannis raspunde USR-ului

Ziare.

"Da, este o varianta interesata", a declarat Klaus Iohannis, fiind intrebat ce parere are despre propunerea USR.Liderul USR, Dan Barna, este cel care i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa participe la fiecare sedinta de guvern din luna decembrie , pentru a bloca o eventuala Ordonanta de ugenta privind amnistia si gratierea."Ii solicitam Presedintelui Romaniei sa utilizeze la maxim atributiile legale pe care le are si sa participe pe parcursul lunii decembrie la fiecare sedinta de Guvern. Intr-adevar, Constitutia prevede foarte clar in ce situatie presedintele poate conduce sedintele de Guvern, dar una dintre ele se refera la chestiunile de politica externa.In momentul de fata, mai avem mai putin o luna de zile pana cand Romania va prelua presedintiea Consiliului UE si in acest context este evident ca fiecare sedinta de Guvern trebuie sa aiba pe ordinea zi acest subiect care este de fapt prioritate zero a politicii externe a Romania. ", a spus Dan Barna.Barna s-a referit la momentul in care presedintele Iohannis a participat in 2017 la sedinta Guvernului Grindeanu si a reusit sa impiedice, atunci, adoptarea Ordonantei 13.