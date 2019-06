Reactia presedintelui Iohannis dupa ce Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU

Ziare.

"In ciuda demersurilor diplomatiei romane - care a reusit sa obtina un numar considerabil de angajamente de sustinere din partea statelor membre -Eforturile diplomatice depuse au fost, astfel, boicotate, fiind creata impresia, eronata pe fond, a unei lipse de predictibilitate a Romaniei fata de dosare de politica externa importante, sensibile si complexe", sustine seful statului.Presedintele constata ca acest rezultat "nedorit" s-a produs in ciuda efortului indelungat si substantial depus de echipa Ministerului Afacerilor Externe, compusa din diplomati si experti, alaturi de misiunile diplomatice ale Romaniei, intre care s-a distins Misiunea Permanenta de la New York, pe toata durata campaniei de promovare a candidaturii si mai ales in ultimii ani.Administratia Prezidentiala arata ca seful statului apreciaza tot efortul depus de diplomatia romana.De asemenea, se mentioneaza ca de-a lungul acestei campanii - plasate sub imperativul promovarii Pacii, Justitiei si Dezvoltarii durabile - presedintele Klaus Iohannis a sustinut constant si ferm acest obiectiv major de politica externa si s-a implicat activ in demersurile diplomatice desfasurate in acest scop. Astfel, au fost realizate numeroase demersuri scrise catre omologi straini, aceasta prioritate fiind evocata de asemenea atat in discursurile publice ale sefului statului, din tara sau din strainatate, inclusiv la sesiunile anuale ale Adunarii Generale a ONU, precum si in cadrul tuturor interactiunilor de nivel inalt, de tip bilateral si multilateral, cu omologii si partenerii straini. In plus se arata ca Administratia Prezidentiala a sprijinit si a cooperat indeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe pentru buna desfasurare a campaniei de promovare.Presedintele Iohannis reconfirma atasamentul Romaniei fata de diplomatia multilaterala si fata de principiile si valorile consacrate in Carta Organizatiei Natiunilor Unite.Seful statului multumeste tuturor statelor partenere care au acordat increderea si votul lor Romaniei si felicita Estonia - contracandidatul din cadrul Grupului Est-European - pentru succesul inregistrat si pentru profesionalismul echipei care a condus acest efort."Romania va continua sa isi mobilizeze expertiza si resursele in serviciul Organizatiei si va lucra neobosit pentru bunastarea tuturor natiunilor, precum si pentru pacea si securitatea internationale. Romania se angajeaza sa colaboreze cu toate statele membre pentru sporirea eficientei Consiliului de Securitate al ONU, care ghideaza comunitatea globala spre realizarea Pacii, Justitiei si Dezvoltarii.Calitatea de membru al Organizatiei Natiunilor Unite a reprezentat pentru Romania, de-a lungul celor 64 de ani de la aderare, un angajament activ si onest, Organizatia continuand sa fie pentru diplomatia romaneasca o platforma valoroasa pentru negocieri multilaterale", mai precizeaza Administratia Prezidentiala cu privire la pozitia presedintelui Klaus Iohannis fata de rezultatul votului pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si, respectiv, Salvador.