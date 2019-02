Klaus Iohannis s-a fotografiat iarasi cu turistii, la schi

Ziare.

Turistii au facut fotografii cu seful statului, acestea fiind, ulterior, postate pe Facebook.Iohannis a fost imbracat in costumul de schi negru cu portocaliu cu care a mai fost surprins in timpul practicarii sporturilor de iarna. In imaginile in care apare alaturi de turisti, presedintele poarta ochelari si casca de protectie si este zambitor.Klaus Iohannis este amator de drumetii la munte si schi, ultima data cand seful statului a fost la munte fiind pe 19 ianuarie, in Muntii Sureanu . Si atunci turistii au facut fotografii cu seful statului.De altfel, social-democratii l-au ironizat, sambata, pe Facebook, pe Klaus Iohannis, spunand ca este weekend si zapada pe partiile de schi, ceea ce inseamna ca presedintele nu va avea declaratii pe tema bugetului propus de Guvern pentru acest an."Este week-end, iar la munte inca e zapada pe partiile de schi. Deci nu vom avea declaratii din partea presedintelui Iohannis pe tema bugetului propus de Guvern pentru anul 2019", preciza PSD, pe pagina de Facebook, postarea fiind insotita si de o fotografie cu mesajul "Iohannis nu comenteaza ce nu intelege. Multumim!".Reactia PSD a venit si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mai multe randuri, Executivul, spunand ca masurile guvernamentale arata o grava lipsa de responsabilitate, de seriozitate si de viziune cu privire la mersul economiei noastre pe termen mediu si lung.