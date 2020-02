Negocieri pentru banii UE: Iohannis s-a intalnit cu sefii Consiliului si Comisiei Europene

Ziare.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrerupt, joi seara, summit-ul, pentru a avea negocieri bilaterale cu toti sefii de state sau de guverne prezenti la reuniune, in incercarea de a ajunge la un acord cu privire la viitorul buget al UE.Lucrarile reuniunii extraordinare a Consiliului European urmeaza sa fie reluate vineri, presedintele Consiliului European fiind asteptat sa inainteze liderilor o noua propunere cu privire la bugetul multianual al UE.Summit-ul extraordinar al Consiliului European a inceput joi dupa-amiaza si a fost intrerupt dupa patru ore de discutii.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European, ca doreste ca Romania sa primeasca bani suficienti pentru coeziune si agricultura in viitorul buget multianual al UE si un buget per total mai mare decat cel din perioada anterioara."Este o negociere pe un buget unde fiecare incearca sa-si maximizeze sansele. Ambitia mea este sa primim bani suficienti pentru coeziune, sa primim bani suficienti pentru agricultura si sa avem un buget per total mai mare decat cel din perioada bugetara anterioara", a spus Iohannis, inainte de participarea la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in care se discuta cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.Seful statului s-a declarat sceptic cu privire la un acord privind bugetul multianual al UE in aceste zile."Imi permit sa fiu sceptic in aceasta privinta. Sansele de reusita le evaluez undeva la 50-50", a adaugat el.