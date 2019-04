Klaus Iohannis, mesaj pentru romani: Acest referendum este si despre PSD, care a votat Codurile, sa poata fura in liniste

Temele referendumului

Iata declaratiile:- Va astept la vot, la referendum si la europarlamentare.La referendum avem doua intrebari. Prima, sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru amnistie si gratiere. Da, su sunt de acord si sper ca si dumneavoastra.- A doua intrebare, despre OUG. Da, ne dorim o guvernare pentru romani, performanta, europeana. Avem alegeri pentru Europa, un referendum pentru Europa, dar acest referendum e mai important azi decat oricandDa, ne dorim o guvernare pentru romani, performanta, europeana.- Dupa doi ani si jumatate de abuzuri si excese, romanii au sansa de a da un raspuns acestei guvernari. Au sansa de a vota si de a spune ce cred despre ofensiva pesedista asupra justitiei.Pesedistii au votat Codurile, isi dau legi ca sa poata fura mai departe in liniste.- Nu se mai tem de nimeni, eu cred ca trebuie sa se teama de votul romanilor.- Unii vorbesc ca referendumul e doar consultativ. Nu sunt de acord. Un referendum trimite un semnal si acesta va trimite un semnal foarte important- Nu conteaza ce vrea PSD, conteaza ce vreti voi, romanii, care mergeti la vot- Ati vazut ce legi fac pentru ei, sa se protejeze. Exista sansa unei schimbari reale, semnalul se va da pe 26 mai la referednum si la europarlamentare.- Am fost acuzat ca politizez acest referendum. Nu! PSD politizeaza, prin abuzurile pe care le face. ACest referendum este si despre PSD. Pe mine in final ma intereseaza care e raportul dintre cei care sunt alaturi de PSD in acest atac la justitie si cei care sunt de cealalta parte. Vreau sa vad cine e impreuna cu mine pentru o Romanie europeana, pentru o justitie dreapta si o societate performanta.- Voi fi acuzat ca fac campanie. Dar e normal sa fac campanie pentru Romania, nu pentru altceva. Eu voi face campanie pentru referendum si pentru prezidentiale.--Referendumul pe teme de justitie a intrat in linie dreapta, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de organizare, anuntand si intrebarile la care electoratul e chemat sa raspunda.Amintim ca pe buletinul de vot de la referendum vor fi doua intrebari:1. Interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie.2. Interzicerea OUG in domeniul infractiunilor si organizarii judiciare si extinderea dreptului de a ataca OUG direct la CCR.Anuntul initial a fost facut. insa de purtatorul de cuvant al presedintiei.Klaus Iohannis va adresa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni, si un mesaj public.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat in data de 4 aprilie ca referendumul pe Justitie va avea loc pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, si se va referi la doua teme: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si interzicerea OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor si organizarii judiciare.In vederea organizarii lui, Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu reprezentanti ai societatii civile si ai partidelor parlamentare, dupa care a adresat o scrisoare de consultare oficiala a Parlamentului.Pentru ca nimeni nu s-a impotrivit si toti pasii procedurali au fost indepliniti, opinia publica mai astepta sa afle cum suna intrebarea sau intrebarile prin care presedintele doreste sa afle care este opinia romanilor cu privire la starea Justitiei.Legea referendumului a fost modificata de mai multe ori in ultimii ani, iar forma aflata acum in vigoare prevede doua conditii obligatorii. Astfel, pentru ca un referendum national sa fie valabil la el trebuie sa participe 30% din alegatorii inscrisi pe listele electorale permanente, iar ca sa fie validat trebuie ca numarul buletinelor cu optiunile "Da" sau "Nu" sa depaseasca 25%.Scrutinul este organizat de Guvern, iar presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, a precizat miercuri ca, potrivit legii, fiecare intrebare este scrisa pe un buletin separat.