Klaus Iohannis vrea sa ne asigure ca e o cacealma

In momentul in care l-a repropus pe Ludovic Orban prim-ministru, la o zi dupa ce acesta si tot cabinetul pe care il conducea au fost demisi de Parlament, presedintele a dat asigurari ca totul e parte a acestui plan inceput odata cu motiunea de cenzura contra Guvernului Dancila si instalarea liberalilor la guvernare. E ultima etapa a "depesedizarii", spunea Klaus Iohannis inca din seara in care a fost reconfirmat pentru al doilea mandat, o teza regasita apoi in narativul ministrilor PNL, la preluarea portofoliilor."Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus, inseamna anticipate. Sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern. Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern", a justificat presedintele trimiterea in Parlament, pentru legitimare, a unui premier care tocmai fusese invalidat prin motiune de cenzura.Explicand astfel, Klaus Iohannis face cu ochiul electoratului, luandu-l complice in cacealmaua necesara, pentru a putea atinge obiectivul nobil de a elibera tara de PSD sau, intr-o miza mai politica, de a rasturna majoritatea parlamentara, astfel incat un guvern liberal sa poata lucra cu un legislativ in care social-democratii nu mai fac regulile.Numai ca nu doar electoratul aude ca Romania intra intr-o perioada de criza si degringolada interna, in care partidele joaca exclusiv electoral, iar tara ramane sa fie guvernata, in principiu, prin cele 25 de ordonante a caror urgenta a fost justifica chiar asa, prin punerea intre paranteze a tarii o perioada, pana la anticipate.Aud si partenerii externi, aude si Uniunea Europeana, care, dupa socul Brexitului, incepe sa isi regandeasca criteriile de apartenenta, in asa fel incat sa fie sigura ca toti membrii respecta aceleasi reguli ale democratiei. Mai mult, toata dezbaterea privind reprezentarea Estului a lasat un culoar liber unor pozitionari de forta, iar pentru asta e nevoie de ton sobru si de asigurari ca autoritatile fac tot posibilul sa nu lase brese in administrarea tarii.Responsabilitatea crizei politice trebuie sa cada in sarcina unei majoritati parlamentare despre care presedintele tarii ne spune ca este toxica, si anume aceea a PSD-ului, dar pe care celelalte institutii ale statului, cele sanatoase democratic si dedicate interesului public, incearca sa o contracareze. Altfel spus, nu e rolul presedintelui sa organizeze cacealmaua, rolul lui constitutional ii cere sa dezamorseze criza politica.Nu e vorba despre alegerile legislative anticipate, necesare Romaniei, ci despre felul in care putem ajunge, teoretic, la ele. Pentru ca se poate la fel de bine ca ele sa fie ratate, daca PSD vrea sa joace si el la cacealmaua lui, asa cum ameninta, voalat, Marcel Ciolacu, presedintele interimar al partidului, atunci cand spune ca social-democratii pot lasa Parlamentul fara cvorum, tergiversand anticipatele pana dupa alegerile locale, asa cum era planul comun Iohannis&PNL.Presedintele Klaus Iohannis avea alternativa si asta nu ar fi afectat prea tare pozitia lui Ludovic Orban in PNL. Putea, in acord cu liberalii, sa il propuna pe Dacian Ciolos, varianta de prim-ministru cu care a mers USR la consultarile de la Cotroceni, dand astfel mesajul ca presedintia face tot ce poate pentru a gasi cea mai necostisitoare solutie politica pentru a dezamorsa criza. Nu e niciun dubiu ca parlamentarii l-ar fi respins pe Dacian Ciolos, pe care liberalii il antipatizeaza chiar mai mult decat social-democratii, dar macar ar fi fost o solutie de alt tip decat cacealmaua pe care presedintele o propune frontal.