Klaus si Carmen Iohannis participa la slujba de Inviere de la Biserica Catolica din Sibiu

Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la biserica cu putin inainte de ora 21, ora la care incepe slujba de Inviere.Carmen si Klaus Iohannis au coborat din masina in Piata Mica si au parcurs pe jos cativa metri pana in Piata Mare, la Biserica, ei fiind aplaudati de oamenii prezenti in centrul Sibiului.Klaus Iohannis le-a spus celor prezenti: "Va doresc sarbatori fericite", apoi a intrat in lacalul de cult.Presedintele Klaus Iohannis este de religie luterana, iar sotia sa este romano-catolica. Cei doi participa de multi ani la slujba la Biserica "Sf. Treime", unde prima doamna canta si in cor alaturi de alte femei.La ora transmiterii acestei stiri, Biserica Romano-Catolica din Piata Mare este plina de oameni, veniti pentru slujba de Inviere, care va fi oficiata in trei limbi: romana, germana si maghiara.