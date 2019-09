Iohannis ii cere demisia sefului DIICOT, din cauza modului in care se deruleaza ancheta de la Caracal

LIVE

Cu sau fara legitimitate?

Iesirea publica a presedintelui a avut loc in conditiile in care, luni, Rovana Plumb a fost respinsa definitiv de Comisia JURI din Parlamentul European, din cauza unor probleme de integritate. De asemenea, premierul Dancila a anuntat luni, tot intr-o declaratie de presa, ca va face o alta propunere de comisar european din partea Romaniei, fara sa dea nume, si ca nu va participa la consultarile la care a invitat-o presedintele Iohannis pentru ziua de miercuri.Cu toate acestea, Klaus Iohannis nu s-a referit la esecul desemnarii de catre Romania a unui comisar european, ci la modul in care se deruleaza ancheta de la Caracal, exprimandu-si nemultumirea in legatura cu mai multe aspecte, printre care si modul in care a fost tratata de procurorii DIICOT mama Luizei Melencu. Seful statului i-a invinovatit pe anchetatori ca prin modul in care procedeaza ridica suspiciuni si decredibilizeaza institutiile implicate in ancheta.La finalul declaratiei de presa, presedintele Iohannis si-a exprimat increderea ca Guvernul Dancila va pica prin vot al Parlamentului, la motiunea de cenzura anuntata de Opozitie.- Nu ma voi referi in aceasta seara la marile rateuri PSD-iste si nici la incercarile disperate de a se agata de putere.- Au trecut deja doua luni de la tragedia de la Caracal. Am convocat CSAT, am indicat explicit masurile care trebuie luate de guvern si am cerut actiuni clare.- Institutiile tarii au misiunea de a apara cetatenii. E revoltator modul in care in ultima saptamana unele institutii publice au reactionat atat in ceea ce priveste ancheta de la Cracal, cat si cea de la Dambovita.- Am vazut gesturi publice scandaloase, care arata lipsa de preocupare pentru victime si familiile victimelor. Ceea ce s-a intamplat cu una dintre familiile de la Caracal este un exemplu de ASA NU. Potentialii infractori sunt tratati cu manusi, victimele cu agresivitate.- Este esecul guvernarii. PSD va plati politic, la vot, si va ramane in istorie ca guvernarea care a esuat.- Astazi ma refer si la conducerea DIICOT, care ar fi trebuit sa aduca un plus de profesionalism si credibilitate. Sub conducerea dl Banila acest lucru nu s-a intamplat, ancheta genereaza semne de intrebare majore.- Modul in care s-au desfasurat lucrurile ridica suspiciuni, o astfel de abordare nu poate duce decat la rezultate proaste.. E nevoie de o schimbare la acest nivel pentru a recredibiliza aceasta institutie.- Ii cer premierului sa guverneze, nu sa intreprinda turnee externe care nu aduc nimic. Acest guvern si-a pierdut majoritatea parlamentara, solutia fireasca ar fi demisia acestui guvern dezastru, care si-a pierdut orice legitimitate. Dar nu ne putem astepta la gesturi de responsabilitate din partea PSD.- Institutii ale statului au grave probleme de credibilitate din cauza politizarii.- Procesul de reconstructie a statului trebuie sa inceapa obligatoriu, dar acest lucru nu poate fi facut decat de un nou guvern.- Abia astept sa treaca motiunea. Va multumesc!Premierul Dancila a acuzat Opozitia si pe presedintele Iohannis pentru esecul inregistrat de colega sa Rovana Plumb in PE, dar in comisia JURI nu exista membri plini din Romania, doar un supleant, iar votul a fost cu o larga majoritate impotriva europarlamentarul roman.Opozitia a anuntat ca motiunea de cenzura incepe marti parcursul legal in Parlament, aratandu-se increzatoare ca ea va trece la vot si guvernul Dancila va pica, motiv pentru care Viorica Dancila nu ar mai avea legitimitatea necesara pentru a propune un nou comisar european, fiind nevoie de o larga consultare a partidelor parlamentare.