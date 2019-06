Iohannis le-a scris lui Dancila, Tariceanu si Ciolacu: Le cere sa dea rapid o noua lege electorala

LIVE

Klaus Iohannis a reamintit incidentele inregistrate la scrutinele din 26 mai si a cerut tuturor institutiilor responsabile, incepand cu Guvernul, sa lucreze la un proiect de lege prin care toate procedurile sa fie imbunatatite, proiect care sa fie adoptat de Parlament si sa intre in vigoare incepand chiar cu alegerile prezidentiale de la finalul acestui an.Presedintele a precizat ca un grup de lucru a fost constituit la nivelul Administratiei Prezidentiale imediat dupa 26 mai, iar acesta a strans mai multe propuneri de imbunatatire a legislatiei electorale, o sinteza a lor fiind trimisa Guvernului si Parlamentului.- Umilintele la care au fost supusi romanii la scrutinul din 26 mai nu trebuie sa se mai repete niciodata. Zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa stea la cozi infernale. Foarte multi nici macar nu au mai apucat sa voteze. A fost o situatie des intalnita cu precadere in strainatate.- Dreptul de vot este fundamental si avem obligatia sa asiguram toate conditiile ca el sa poata fi exercitat de toti cetatenii romani.- Niciun cost nu este prea mare pentru a gasi acele mecanisme functionale care sa permita fiecarui roman sa isi exprime optiunea.- Toate institutiile abilitate, in special Parlamentul, Guvernul, MAE, MAI si AEP, au obligatia sa ia toate masurile. Ele trebuie sa vizeze toate tipurile de alegeri si toate tipurile de referendum, cu posibilitatea elaborarii unui Cod electoral care sa unifice si sa omogenizeze procedurile.- Imediat dupa incidentele din 26 mai am anuntat constituirea unui grup de lucru la nivelul Administratiei Prezidentiale. Multumesc tuturor romanilor care ne-au transmis propunerile lor pentru imbunatatirea conditiilor de vot.- Au fost identificate masurile necesare catre trebuie urgent adoptate.- Solicit Guvernului sa elaboreze urgent un proiect de lege care sa poata fi adoptat de Parlament pana la finalul actualei sesiuni parlamentare.- Solicit partidelor ca proiectul sa indeplineasca pe deplin toate conditiile. Daca situatia o va impune, voi cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru discutarea in regim de urgenta a proiectului de lege, astfel incat el sa fie adoptat inaintea sesiunii parlamentare urmatoare.- Am transmis o scrisoare premierului si presedintilor celor doua camere parlamentare in care sunt detaliate masurile identificate la nivelul grupului Administratiei Prezidentiale.Ele vizeaza: debirocratizarea sectiilor, dotarea lor corespunzatoare, modificarea legislatiei privind procedurile la inchiderea sectiilor, introducerea votului anticipat pentru presedintele Romaniei, extinderea votului prin corespondenta la toate tipurile de alegeri.- Atentionez autoritatile statului roman ca au obligatia si responsabilitatea sa asigure dreptul la vot al tuturor cetatenilor, din tara sau din strainatate.Reamintim ca, marti, motiunea de cenzura depusa de Opozitie impotriva Guvernului Dancila a picat in Parlament, fiind votata de doar 200 de senatori si deputati.Sesiunea parlamentara se incheie la sfarsitul acestei luni, dupa care Parlamentul intra in vacanta de vara.