Iohannis, o noua declaratie la Cotroceni pe tema COVID-19: Legea se aplica, nu se discuta. Cine nu se conformeaza e amendat

La sedinta care a inceput la ora 12:00 au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, chestor sef de politie Bogdan Despescu.- Am instituit starea de urgenta, Ministrul de Interne a venit in completare cu ordonante militare, iar MS cu ordine de ministru. Toate masurile au fost luate pentru protejarea sanatatii populatiei.- Majoritatea romanilor au inteles ca legile se respecta, starea de urgenta e una foarte serioasa.- Un aspect foarte special il reprezinta siguranta si ordinea publica. A fost tema discutiei pe care tocmai am incheiat-o. Am discutat ce s-a facut bun, cum s-a facut si am pus un accent clar si ferm pe. E necesar ca toata lumea sa respecte legislatia, spre protectia voastra si a inlesni munca medicilor.- Cei care nu au inteles si nu inteleg, vor fi amendati. Legea se aplica, nu se discuta. Cine nu se conformeaza va fi amendat.- De la inceputul perioadei au fost si sunt peste 870 de mii de controale de tot felul.- S-au dat peste 78 de mii de amenzi, contraventii constatate de autoritati.- Legea este clara, este pentru protectia oamenilor, a medicilor. Cine nu o respecta va fi amendat.- Repet: respectati normele de conduita, respectati distanta, nu va imbratisati.- Va doresc multa sanatate!Amintim ca Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, la nivel national existand 2.245 de cazuri de coronavirus, raportate marti la ora 13:00. Miercuri, numarul persoanelor decedate a ajuns la 85.