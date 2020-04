Iohannis iese la atac: O majoritate parlamentara lipsita de orice legitimitate voteaza masuri aberante promovate de niste iresponsabili!

LIVE

Sedinta la Cotroceni

Astazi, in Parlament, 404 senatori si deputati au votat pentru prelungirea starii de urgenta, iar 29 au fost impotriva. Sedinta online a Parlamentului a fost marcata de o serie de atacuri din partea liderilor Opozitiei.Presedintele Iohannis a tinut sa sublinieze in declaratia sa faptul ca unii politicieni populisti instiga la nerespectarea masurilor prin care Guvernul stopeaza evolutia epidemiei de COVID-19 si, mai mult, fac propuneri populiste, imposibil de pus in practica si care ar impovara tara.Seful statului a dat asigurari ca dupa depasirea actualei crize va avea loc o resetare a Romaniei, nu numai a sistemului sanitar care a avut atat de mult de suferit din cauza modului in care tara a fost guvernata pana acum.- Traim o perioada dificila, care va marca la scara istorica intreaga omenire. Dupa ce vom depasi criza, va trebui sa separam ce functioneaza si ce nu.- Etapa critica ne-a pus in fata crizei decenii de guvernare a Romaniei. Azi vedem clar efectele dezastruoase ale unui mod critic de a gandi.- Schimbarea va fi si in cazul politicienilor care se gandesc doar la beneficiile lor si fac propuneri care sunt gresite si impovareasca o tara pe care au lasat-o si expusa, si vulnerabila.- Nu putem periclita viitorul pentru ca o majoritate voteaza populist masuri promovate de iresponsabili.- Am facut apel catre toti politicienii sa abandoneze discursul populist. E inacceptabil sa ii vedem dand lectii astazi pe cei care au lasat spitalele fara resurse, care au gonit oamenii competenti din tara.- Cum poate fi caracterizat un om politic care pericliteaza starea de urgenta si conditioneaza votul de implementarea unor masuri imposibil de implementat? Politicienii pot sa ajute cu sfaturi, dar nu sa instige.- Cetatenii inteleg si sunt convins ca sunt usurati ca azi Romania e guvernata de politicieni care ii lasa pe specialisti sa isi faca treaba si urmeaza recomandarile lor.- Din pacate, avem exemple negative. Am incredere ca autoritatile competente vor ramane vigilente si vor analiza fiecare sesizare si fiecare neregula. Nimeni dintre cei care au facut nereguli nu trebuie sa stea linistit crezand ca va scapa de bratul legii.- Criza ne-a dat lectii despre nevoia de a restructura statul.- Resetarea Romaniei e urgenta, sistemul sanitar nu e singurul. Doar prin efort sustinut si mobilizare maxima am reusit sa tinem epidemia sub control.- Va asigur ca efortul de corectare a erorilor ramase din vechile guvernari va continua, e esential ca Romania sa devina o tara care le asigura cetatenilor o viata sigura.- Foarte multi romani au dat un exemplu extraordinar de civism si continua sa o faca. Cei mai multi stau acasa, dau un exemen al maturitarii lor. Le multumesc tuturor celor care respecta regulile, fac sacrificii personale, se protejeaza pe ei si pe ceilalti.- Suntem in prag de sarbatori pascale, pe care le vom petrece in conditii atipice. Sa facem impreuna acest efort, pentru ca sa putem fi cat se poate de repede aproape de copiii si parintii nostri.Va multumesc!Intalnirea de la Cotroceni a avut loc la o zi dupa ce presedintele Iohannis le-a cerut ferm romanilor, inca o data, sa ramana in case, inclusiv de Paste, pentru a contribui astfel la limitarea raspandirii COVID-19, in timp ce ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a semnat un acord cu patriarhul Daniel prin care lumina sfanta va fi impartita credinciosilor din toata tara de catre politisti, jandarmi si voluntari, incepand de sambata seara.Marcel Vela a declarat ca au stiut de aceasta decizie si premierul, si presedintele Iohannis.Ulterior, la presiunea presedintelui Iohannis, acordul a fost reformulat, Politia fiind exclusa aproape in totalitate din aceasta operatiune.La sedinta de ieri au fost convocati prim-ministrul Romaniei,, ministrul Afacerilor Interne,, ministrul Finantelor Publice,, ministrul Apararii Nationale,, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, ministrul Sanatatii,, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,