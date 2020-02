LIVE Iohannis face consultari la foc automat - PNL, PSD si USR au iesit dupa 15 minute

LIVE TEXT

Foto: Administratia Prezidentiala

Programul consultarilor

Liberalii nu au mers la consultari cu nicio propunere de premier. De altfel, Liderul PNL Ludovic Orban anuntase azi ca nu vor face nicio nominalizare si ca delegatia PNL va purta discutii cu seful statului si va sustine decizia pe care acesta o va lua.Nici PSD nu a facut o propunere de premier, liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, afirmand ca social democratii ar sustine un premier independent si un guvern format din specialisti.Dan Barna, liderul USR, a anuntat ca propunerea formatiunii pe care o conduce pentru functia de prim-ministru este Dacian Ciolos Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la Cotroceni cu o propunere de premier Dupa cum a anuntat marti seara, seful statului va sustine dupa consultari o declaratie de presa, de la ora 20:00, cand ar trebui sa anunte noua propunere de premier.- UDMR nu vrea anticipate, a declarat liderul formatiunii, Kelemen Hunor, dupa intalnirea cu seful statului."Pana alegerile parlamentare ne trebuie un guvern stabil. Nu sustinem ideea unui guvern tehnocrat si nu credem ca un guvern monocolor ar rezista prea mult. Asteptam desemnarea pe care o va face presedintele Romaniei si apoi vom putea spune mai multe. Alegerile anticipate trebuie uitate, nu reprezinta o prioritate", a declarat Kelemen Hunor.Acesta a mai precizat ca formatiunea sa nu a facut o nominalizare de premier."Noi nu am avansat un nume de premier, pentru ca deja ne-am obisnuit ca la aceste consultari cand venim, domnul presedinte este interesat sa vada ce parere avem, dar deja are sau se gandeste la o nominalizare", a subliniat Hunor.- Tot 15 minute a durat si intalnirea dintre USR si seful statului. La finalul ei, liderul formatiunii, Dan Barna, a anuntat ca l-a propus pe Dacian Ciolos pentru functia de premier."Ceea ce se intampla in Romania este o criza politica acuta, e nevoie de o colaborare mai larga, USR si-a exprimat dorinta de a participa la guvernare. O participare asumata, o participare cu ministri. Am spus ca ca premierul desemnat sa aiba ca obiectiv ordonanta privind alegerea primarilor in doua tururi. L-am propus pe Dacian Ciolos pentru functia de premier. Presedintele a spus ca se va gandi pana la finalul zilei. L-am intrebat pe presedinte pentru planul pentru perioada urmatoare, nu a oferit o solutie, a ramas rezervat", a spus Dan Barna.- Nici PSD nu a venit cu o propunere de premier in fata presedintelui Klaus Iohannis."Nu am venit cu o propunere de premier, cum nu am venit nici data trecuta. Noi am spus ca daca se vine cu un premier si un guvern format din specliasti nu avem nicio problema sa ii votam", a declarat liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, la finalul consultarilor ce au durat mai putin de 15 minute.Intrebat daca l-ar sustine pe Florin Citu in functia de premier, asa cum se vehiculeaza, Ciolacu a spus ca "nici in visele rele nu l-as vota".Delegatia social democratilor este formata din: Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Paul Stanescu, Claudiu Manda.- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat la finalul consultarilor, care au durat in jur de 15 minute, ca formatiunea sa este convinsa ca seful statului va lua o decizie corecta in ceea ce priveste propunerea de premier."Avem convingerea ca presedintele va lua decizia corecta pe care noi o vom sustine. Veti afla la finalul consultarilor decizia presedintelui Klaus Iohannis. Avem incredere in presedintele Romaniei. Intre presedinte si PNL exista un parteneriat pentru Romania si avem convingerea ca presedintele Romaniei va lua decizia corecta pe care noi o vom sustine", a afirmat Orban.Intrebat de ce nu a anuntat el ca isi depune mandatul de premier desemnat, Orban a spus ca "atata timp cat presedintele mi-a dat un mandat, era firesc ca eu sa merg la el si sa imi depun mandatul. Iar cel care comunica intr-o astfel de situatie este presedintele, pentru ca el mi-a incredintat mandatul".- Biroul Politic Executiv al ALDE a decis azi sa ii ceara presedintelui Klaus Iohannis sa identifice si sa desemneze un premier independent, care sa propuna si sa asigure formarea unui guvern menit sa gestioneze activitatea pana la organizarea la termen a alegerilor parlamentare, se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.Delegatia liberalilor este formata din Ludovic Orban, Raluca Turcan, Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu si Robert Sighiartau.- Desi Ludovic Orban a declarat, miercuri, la finalul sedintei BEx ca PNL nu va face nicio nominalizare de premier, Raluca Turcan a spus ca decizia formatiunii este ca liderul partidului sa fie propus pentru aceasta functie.Am luat, de asemenea, si decizia ca vom sustine persoana pe care o va desemna presedintele Klaus Iohannis in urma consultarilor de astazi", a declarat vicepremierul interimar Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, pentru Agerpres., deoarece epidemia de coronavirus a ajuns la granitele tarii. Kelemen Hunor, liderul formatiunii, precizeaza ca este nevoie de un guvern de coalitie."Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi. Acum Romania are nevoie de un guvern politic care sa beneficieze de un sprijin adecvat. Avem nevoie de un guvern de coalitie care sa echilibreze economia nationala si sa fie preocupat, in primul rand, de prevenirea epidemiei de coronavirus.Din pacate, epidemia a ajuns la granitele tarii, iar intr-o astfel de situatie nimic nu poate fi mai important decat sanatatea publica. Aceasta este pozitia UDMR pe care o vom prezenta la consultarile de astazi cu presedintele statului. Nu vrem un guvern instabil, ci unul care se poate sta ferm in picioare! Nu ne dorim un guvern tehnocrat, ci un guvern care poate fi tras la raspundere", a aratat Kelemen, potrivit Mediafax., pana la alegeri, iar daca va fi cazul, vor face presedintelui Klaus Iohannis si o sugestie pentru un astfel de premier, a declarat secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu."Noi vrem un guvern cu un prim-ministru independent si cu ministri tehnocrati, pana la alegeri. (...) Va fi o perioada scurta, o perioada de doar cateva luni si cred ca tara trebuie administrata de un guvern care sa fie in regula", a spus, miercuri, Stanescu la sediul central al PSD, citat de Agerpres.De la ora 16:00, seful statului se consulta cu Partidul National Liberal, condus de Ludovic Orban, apoi de la ora 16:30 este programata intrevederea cu cei de la PSD. La ora 17:00, este programata intalnirea cu delegatia USR.De la 17:30, incep consultarile cu UDMR, iar de la 18:00 cele cu PMP. ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, este programat de la 18:30, iar grupul parlamentar Pro Europa incepe consultarile cu presedintele la ora 19:00.De la 19:30, presedintele se va consulta cu grupul parlamentar al minoritatilor nationale.