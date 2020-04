LIVE Iohannis sustine o declaratie de presa

LIVE

Administratia Prezidentiala nu a dat mai multe detalii cu privire la eveniment, insa este de asteptat ca presedintele sa faca referire sau chiar sa anunte semnarea decretului pentru prelungirea cu 30 de zile a starii de urgenta instituite in data de 16 martie.Declaratia presedintelui Iohannis poate fi urmarita in transmisiune LIVE si AICI Conform Constitutiei, starea de urgenta este introdusa prin decret semnat de presedinte si intra in vigoare imediat dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial. In decurs de 5 zile, Parlamentul trebuie sa isi dea acordul, prin vot. Daca decretul este respins prin vot de catre Parlament, restrictiile si celelalte masuri impuse prin decretul prezidential se anuleaza. Decretul este valabil 30 de zile, dupa care starea de urgenta poate fi prelungita, printr-un alt decret.Ultima aparitie publica a presedintelui Iohannis a avut loc sambata, 11 aprilie, cand seful statului a transmis un mesaj video inregistrat, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici si al Sarbatorii Floriilor celebrate de crestinii ortodocsi.