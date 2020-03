LIVE Klaus Iohannis face declaratii

LIVE TEXT

Este prima aparitie a sefului statului dupa intrarea in vigoare a ordonantei militare, duminica seara Sambata seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat noi masuri ce au fost luate in cadrul starii de urgenta.Astfel, intre orele 22.00 si 06.00, romanii se vor putea deplasa doar daca merg la serviciu sau au nevoie de cumparaturi sau asistenta medicala. Ei trebuie sa aiba fie legitimatia de serviciu, fie o declaratie pe propria raspundere, ce trebuie completata in prealabil.Totodata au fost inchise mall-urile si cabinetele stomatologice. Masuri dure au fost luate si pentru cei care incalca izolarea la domiciliu, ei urmand sa fie plasati in carantina, pe langa amenda si dosar penal.***********Urmareste, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati