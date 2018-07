Iohannis anunta ca se vede obligat sa promulge prima dintre Legile Justitiei, dar face apel la Parlament ca, totusi, sa o schimbe

LIVE TEXT

a legiferat cum a dorit si a legiferat prost

Concluziile Comisiei de la Venetia sunt extrem de ingrijoratoare.

In ceea ce priveste Legea 304 privind organizarea judiciara, am epuizat toate caile si sunt obligat prin Constitutie sa promulg aceasta lege

In Romania standardul legislativ nu poate sa fie dosarul penal al unui lider sau al altuia!

Seful statului a cerut, insa, Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentara sa reintroduca Legile Justitiei in circuitul parlamentar si sa le corecteze."Solicit Parlamentului sa reintroduca aceste legi in circuitul parlamentar si sa le corecteze, asa cum solicita cei avizati. Este imposibil de evitat. Este imposibil sa se mearga mai departe cu o lege care a primit aviz negativ inclusiv de la Comisia de la Venetia", a afirmat Klaus Iohannis.In ceea ce priveste Legea 303 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, seful statului a anuntat ca va sesiza CCR.Totodata, Klaus Iohannis a subliniat ca Legile Justitiei au devenit cel mai dezbatut subiect de cand PSD este la guvernare, "ceea ce spune totul despre prioritatile acestui partid".Seful statului a criticat modul in care legifereaza colitia de guvernare, afirmand ca este de o calitate proasta.- Tema acestei declaratii de presa o reprezinta Legile Justitiei.- Au inceput cu celebra OUG13 si au continuat cu modificarile legilor in Parlament. Suntem intr-o situatie delicata.- Coalitia de guvernare, in ciuda criticilor venite, de la experti, judecatori, partenerii nostri, ca nu suntem singuri, avem parteneri in lume,. Calitatea legiferarii este proasta.- Timp de 1 an si jumatate, prin implicarea romanilor care au iesit in strada, prin implicarea Opozitiei si prin efortul meu, am reusit sa ferim Legile Justitiei de cele mai rele modificari.- Pana acum CCR a gasit in 4 ocazii diferite neconcordante, trimitand legile inapoi in Parlament.- Asupra acestor legi s-a pronuntat si Comisia de la Venetia care arata fara echivoc ca modificarile afecteaza independenta Justitiei, afecteaza increderea romanilor in Justitie.- Comisia de la Venetia si-a aratat disponibilitatea totala de a sprijini Romania in construirea unei democratii solide.- Comisia de la Venetia spune ca modificarile afecteaza independenta procurorilor si judecatorilor. Ea reprezinta fundamentul unei justitii corecte, iar de la acest principiu nu se poate in niciun caz sa abdicam.- Este foarte clar ca- O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Venetia ar insemna o indepartare a Romaniei de la valorile europene.- In ceea ce priveste demersurile facute de mine, reamintesc faptul ca am cerut de nenumarate ori modificarea Legilor in Parlament, am sesizat Comisia de la Venetia.- Presedintele este cel care trebuie sa promulge legile.- Asta nu inseamna ca parcursul acestei legi s-a finalizat.. Acest pas e imposibil de evitat.cu solicitarea ferma de a tine cont de opiniile Comisiei de la Venetia. Tin sa atrag atentia parlamentarilor din majoritate ca loialitatea lor trebuie sa fie fata de alegatori, fata de romanii care-si doresc sa ramana in UE.- Pe de alta parte, tin sa atrag atentia parlamentarilor care fac parte din actuala majoritate ca loialitatea lor trebuie sa fie fata de alegatori, fata de alegatorii care i-au trimis in parlament sa faca legi bune pentru Romania si pentru romani.- Loialitatea parlamentarilor trebuie sa fie fata de romani, care isi doresc sa ramana in Uniunea Europeana, care isi doresc ca Romania sa ramana o tara respectata in lume si care isi doresc sa fie reprezentati in mod demn de Parlamentul Romaniei si de parlamentarii nostri.- Nici un politician nu poate si nu trebuie sa tranzactioneze in propriul lui folos renuntarea la principiile pe care s-a construit, pe care s-a constituit, Romania democratica dupa revolutia din '89.- Nici un decident politic - atentie, nici un decident politic! - nu are mandat de la romani sa faca asa ceva!- Faptul ca cineva sau un partid a fost ales sa conduca inseamna ca a fost ales sa conduca pentru Romania, pentru romani, si nu pentru a scapa un lider politic de inchisoare.In Romania standardul in materie de legiferare trebuie sa redevina respectul pentru normele de drept intern, european si international, si in primul rand trebuie sa se revina la respectul pentru Constitutie.*****************Miercuri, premierul Viorica Dancila a fost chemata si s-a dus, la Cotroceni, pentru o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis La finalul reuniunii, care a durat mai putin de 40 de minute, cei doi oficiali nu au facut declaratii si pana la aceasta ora Administratia Prezidentiala nu a comunicat nimic pe tema intalnirii dintre cei doi inalti oficiali romani.Singura sursa de informatii a fost comunicatul dat de Guvern, conform caruia nu s-a discutat decat despre preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, in 2019.