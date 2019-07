Iohannis o acuza pe Dancila de manipulare jalnica si cere o lege pentru desfiintarea SS: Guvernul a primit din nou cartonas rosu

LIVE TEXT

Solicit guvernului sa elaboreze cu celeritate un proiect de lege in acord cu vointa populara si cu recomandarile GRECO

Intrebari:

Rapoarte de mare duritate: GRECO insista ca SS e o anomalie si trebuie desfiintata

Seful statului a spus ca este exclusiv vina Guvernului pentru criticile extrem de dure ale expertilor europeni si a acuzat-o pe Viorica Dancila ca incearca sa manipuleze opinia publica atunci cand spune ca nu poate da OUG pe justitie.Astfel, Iohannis a subliniat ca exista si alte modalitati prin care guvernul se poate pune in acord cu cerintele expertilor europeni si i-a cerut premierului sa elaboreze un proiect de lege prin care sa puna in aplicare recomandarile expertilor europeni."Doamna premier, intr-o jalnica incercare de manipulare a opiniei publice, ne anunta ca nu da OUG in justitie. Ignora faptul ca guvernul are posibilitatea de a elabora acte normative care sa fie in acord cu recomandarile europene. PSD ALDE actioneaza in continuare impotriva intereselor si vointei romanilor. Solicit guvernului sa elaboreze cu celeritate un proiect de lege in acord cu vointa populara si cu recomandarile GRECO, iar acestui demers sa i se alature si CSM, cu asumarea rolului de garant al independentei justitiei", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a precizat astfel ca Sectia Speciala, despre care GRECO a spus ca este o anomalie, poate fi desfiintata prin lege."Sunt de acord (ca Sectia Speciala sa fie desfiintata - n.red.), dar nu prin OUG, ci prin lege. Toti au inteles ca aceasta sectie este o anomalie. Guvernul sa vina cu o lege, sa fie o dezbatere in Parlament", a subliniat Iohannis.Totodata, seful statul a anuntat ca la intalnirea pe care a avut-o marti cu liderii PNL s-a stabilit sa candideze pentru un nou mandat in fruntea statului, cu sustinerea liberalilor.In ceea ce priveste referendumul pentru modificarea Constitutiei, Iohannis a spus, inca o data, ca cea mai buna varianta este organizarea sa in acelasi timp cu scrutinul prezidential.Presedintele a vorbit si despre Legea pensiilor, afirmand ca a decis sa o promulge, desi a criticat-o in nenumarate randuri, pentru ca pensiile romanilor sunt prea mici iar Viorica Dancila l-a asigurat ca are bani pentru majorarea lor.- Guvernul a primit din nou cartonas rosu, de data aceasta de la GRECO.- Concluziile GRECO arata inca o data multiplele prejudicii aduse de guvernarea PSD ALDE. Mesajul transmis de cetateni la referendum se regaseste pe deplin in aceste concluzii.- Procesul de legiferare nu s-a imbunatatit, constanta in activitatea Guvernului fiind adoptarea OUG. Asta constata GRECO.- Actiunile autoritatilor romane sunt in contradictie cu recomandarile organismului european.- Procedura de numire in parchete este in continuare netransparenta, CSM are rol pur decorativ.- Guvernarea are multe alte restante, de la coruptia din randul alesilor in Parlament la multe altele. Daca Guvernul isi permite sa ignore vointele cetatenilor, nu e de mirare ca GRECO a transmis observatii dure.- Concluziile GRECO sunt in aceeasi nota cu cele ale Comisiei de la Venetia si MCV.- Romanii au decis prin vot ca Romania nu trebuie sa se departeze de parcursul european. Coalitia PSD ALDE, intr-un dispret total, este cea care continua la perpetuarea pe o durata nedeterminata a efectelor nocive.Ignora faptul ca Guvernul are posibilitatea de a elabora acte normative care sa fie in acord cu recomanraile europene.- PSD ALDE actioneaza in continuare impotriva intereselor si vointei romanilor., iar acestui demers sa i se alature si CSM, cu asumarea rolului de garant al independentei justitiei.- Sunt de acord, dar nu prin OUG, ci prin lege. Toti au inteles ca aceasta sectie este o anomalie. Guvernul sa vina cu o lege, sa fie o dezbatere in Parlament.- Eu cer in numele romanilor sa isi revina PSD si sa corecteze legislatia pe care ei au stricat-o.- Nu s-au negociat portofolii. Ce s-a hotarat acolo a fost prin consens.- Dupa parerea mea, referendumul e bine sa fie organizat fie impreuna cu primul tur, fie cu al doilea tur la prezidentiale. S-au grabit unii sa spuna ca exista o recomandare a Comisiei de la Venetia sa nu fie impreuna. Vreau sa spun ca nu exista o asemenea recomandare. Se poate organiza. E foarte curios ca unii politicieni folosesc acest argument al Comisiei de la Venetia. Iata un exemplu trist de abordare duplicitara.- Doamna premier m-a informat ca vrea sa numeasca un comisar interimar. Romania va trebui sa desemneze un comisar pentru un mandat intreg. Desemnarea si raspunderea pentru obtinerea unui portofoliu intreg apartine Guvernului. Evident ca am asteptarea sa fiu informat despre persoana avuta in vedere pentru aceasta desemnare. Am cerut acest lucru. Nu a venit cu nicio propunere pana in acest moment.- Sunt foarte nemultumit de felul in care actioneaza in continuare PSD. Exista chestiuni care tin de functionarea statului. Cu doamna premier, desi suntem pe pozitii diferite, sunt subiecte pe care trebuie sa comunic.- Concluziile au fost ca voi candida pentru un nou mandat, PNL isi asuma ca eu voi fi candidatul lor si voi castiga. PNL ma propune, eu voi candida.- Am luat act de ea. Nu comentez deciziile CCR.- Nu sunt dispus sa negociez nimic cu PSD. Dar o remaniere nu se poate face fara mine.- Dupa parerea mea, pensiile sunt prea mici, se impune o astfel de lege. O lege care corecteaza erorile e corecta. S-a pus problema de unde se iau banii. Am discutat cu doamna premier si am intrebat-o daca sunt bani. M-a asigurat ca sunt bani si am promulgat legea.- O competitie. Sa nu va asteptati sa am opinii despre candidati.- Sa va spun ceva si cu pozitia de procuror sef european. Eu am sustinut-o din capul locului pe doamna Kovesi si acest lucru i l-am spus si doamnei Kovesi si mai multor conducatori relevanti din politica europeana. Deci acest lucru se stie in Europa, ca eu o sustin pe doamna Kovesi. Insa, aceasta pozitie nu este una care intra negocieri impreuna cu comisarii, sau cu vicepresedintii sau cu vicepresedintii de la nivelul Parlamentului European. Este un capitol separat si am speranta ca acest post se aloca doamnei Kovesi.- Fiind o tema de mare vizibilitate, tot felul de politicieni se agata de ea, dar daca contribuie la reusita e bine.GRECO insista, in raportul privind Justitia din Romania, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, condusa de Adina Florea, sa fie desfiintata.Aceasta solicitare apare expres si este argumentata pe larg in raportul care monitorizeaza felul in care au fost urmate de autoritatile romane recomandarile din Raportul Ad hoc (Regula 34).GRECO noteaza ca doar una dintre cele cinci recomandari specifice facute in Raportul Ad hoc a fost indeplinita, in vreme ce celelalte patru nu au fost implementate.In acest sens, insa, GRECO saluta faptul ca, in 4 iunie 2019, prim-ministrul roman Viorica Dancila a anuntat intentia de a abandona modificarile controversate aduse legislatiei din Justitie.GRECO transmite, in concluziile raportului, ca este in mod deosebit preocupat de faptul ca recomandarea de a fi abandonata crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost complet ignorata.In Raportul Ad hoc, GRECO a recomandat abandonarea crearii sectiei speciale pentru investigarea magistratilor.GRECO reaminteste ca aceasta sectie a fost vazuta ca o anomalie, care ar putea duce la conflicte de jurisdictie.