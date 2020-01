LIVE Klaus Iohannis: Nu este nevoie de noi focare de conflict

LIVE TEXT

Potrivit Administratiei Prezidentiale, declaratia de presa are loc la ora 18:00.Presedintia nu a anuntat insa si temele pe care va vorbi seful statului, insa este de asteptat ca presedintele sa faca declaratii despre situatia Romaniei in contextul conflictului din Orientul Mijlociu.Un alt subiect care ar putea fi abordat de Iohannis este majorarea alocatiilor pentru copii, votata de Parlament in luna decembrie . Seful statului ar putea anunta daca promulga sau nu aceasta lege.In luna decembrie, Camera Deputatilor a votat, decizional, initiativa legislativa care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.Aceasta este prima iesire publica a presedintelui din acest an.- In ultimele zile am asistat la agravarea situatiei din orientul mijlociu, care afecteaza in mod special stabiltiatea din Irak- Institutiile de baza din Irak trebuie sa paota functiona, pentru a ptuea fi identificate solutii pasnice in beneficiul cetatenilor- Evolutiile sunt relevante nu doar pentru securitatea statelor direct implicate- Pana acum itneresele Romaniei nu au fost afectate, ma refer la securitatea cetatenilor si miltarilor nsotri- Va asigur ca Romania se coorodneaza in cadrul NATO si UE cu partenerii sai strategici, in primul rand cu SUA in ce priveste obiectivele fundamentale de securitate- Romania a condamnat escaladarea tensiunilor cauzate de atacul ambsadei SUA- In context salut ultima declaratie a preseditnelui SUA- Romania sustine unitatea independenta si itnegritatea teritoriului irakian- De-a lungul anilor Romania a avut un rol important in eforturile de stabilizare din aceasta tara, aceste procese trebuie sa contine- Lupta noastra comuna imptoriva terorismului trebuie sa continue cu fermitate, nu este nevoie de noi focare de conflict, ci de coagulare a eforturilor pentru a aduce pace in regiune