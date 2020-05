LIVE Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa

LIVE TEXT

Administratia Prezidentiala nu a anuntat temele pe care le va aborda seful statului.Presedintele Iohannis ar putea da insa noi detalii cu privire la starea de alerta ce va fi instituita incepand cu 15 mai, moment in care va lua sfarsit starea de urgenta. Asta si pentru ca, pana acum, au tot circulat informatii contradictorii mai ales cu privire la circulatia in afara localitatii , care au creat foarte multa confuzie.Totodata, seful statului ar putea comenta deciziile luate ieri de CCR, cum ar fi neconstitutionalitatea amenzilor date in starea de urgenta sau ramanerea in vigoare a pensiilor speciale Iohannis a anulat ieri declaratia de presa pe care anuntase ca o va sustine la finalul sedintei organizate cu cativa reprezentanti ai Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19.