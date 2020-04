LIVE Presedintele Iohannis sustine o noua declaratie de presa

LIVE TEXT

Presedintele Iohannis a sustinut o declaratie de presa si joi, dupa ce Parlamentul a votat prelungirea starii de urgenta. El a spus ca unii politicieni populisti instiga la nerespectarea masurilor prin care Guvernul stopeaza evolutia epidemiei de COVID-19 si, mai mult, fac propuneri populiste, imposibil de pus in practica si care ar impovara tara.Seful statului a dat asigurari ca dupa depasirea actualei crize va avea loc o resetare a Romaniei, nu numai a sistemului sanitar care a avut atat de mult de suferit din cauza modului in care tara a fost guvernata pana acum.Miercuri, Klaus Iohannis a convocat o sedinta privind masurile care se impun in contextul prelungirii starii de urgenta.La sedinta au fost chemati prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.Anterior intrevederii, presedintele a sustinut o alta declaratie de presa.