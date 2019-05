Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 ii cere lui Iohannis sa nu foloseasca Revolutia in scopuri electorale

Ziare.

"Urmare a comunicatului Dvs. intitulat 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989. 2019 - Anul omagierii victimelor comunismului, cu respect ne adresam Dvs., dle Presedinte al Romaniei, Klaus Werner Iohannis, calitate pe care ati dobandit-o in urma alegerilor libere, prin vot democratic al poporului roman.In Decembrie 2019 se implinesc 30 de ani de la Revolutia Romana, 30 de ani in democratie a poporului roman, cand comemoram eroii cazuti in acel sangeros Decembrie '89, care cu jertfa si sacrificii supreme, au instaurat libertatea si democratia in Romania", se arata in scrisoarea data publicitatii.Potrivit federatiei, decembrie 1989 face parte din istoria poporului roman, "este momentul in care poporul roman, prin sangele varsat de eroii nostri, si-a castigat libertatea, demnitatea de a fi roman, dreptul de a alege si de a fi ales"."Domnule Presedinte, va cerem sa nu folositi Revolutia Romana in scopuri electorale, Revolutia trebuie sa ramana nepatata in memoria poporului roman. Domnule Presedinte, nu aveti voie sa schimbati istoria si semnificatia momentelor care au redat libertatea si demnitatea poporului roman, istoria poporului roman trebuie sa ramana a noastra, a poporului roman.Nu trebuie sa uitam ca Revolutia este un bun istoric, al unui intreg popor, un act infaptuit de oameni pentru oameni, cu curaj, spirit de sacrificiu si darzenie, in numele unor idealuri si drepturi sfinte, cu increderea unui neam cu frica de Dumnezeu si respect fata de adevar", se mai subliniaza in scrisoarea deschisa.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis va declara anul 2019 drept "Anul omagierii victimelor comunismului", in contextul implinirii a 30 de ani de la Revolutia din 1989.Citeste si: