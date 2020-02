Lui Iohannis i-a facut mare placere sa numeasca noii sefi de Parchete: Avizul CSM, superficial

Ziare.

com

Este vorba despre:- Gabriela Scutea, numita in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pe o perioada de 3 ani;- Crin-Nicu Bologa, numit in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pe o perioada de 3 ani;- Elena-Giorgiana Hosu, numita in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pe o perioada de 3 ani."Astazi, inainte sa plec spre Bruxelles, intr-adevar, am semnat decretele de numire pentru procuror general in persoana dnei Scutea, pentru functia de procuror-sef al DIICOT in persoana dnei Hosu si procuror-sef la DNA in persoana dlui Bologa.Sunt trei candidati propusi de ministrul Justitiei (Catalin Predoiu - n.red.) dupa un proces de selectie pe care l-am gasit foarte bine organizat, transparent, foarte corect facut si deja un numar foarte mare de candidati inscrisi la interviuri ne arata ca a fost o competitie deschisa.In fine, dupa ce propunerile dlui ministru au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM, care a avut pareri usor diferite avand in vedere ca am avut, pe de o parte, propunerile ministrului - pe care le-am gasit foarte bine elaborate, motivate - si de cealalta parte avizul CSM, care mi s-a parut partial destul de superficial.", a spus Klaus Iohannis, de la Bruxelles.Presedintele a spus ca cel mai important lucru este faptul ca marile parchete din tara nu mai sunt conduse de interimari."Foarte important de subliniat este ca s-a incheiat interimatul la marile parchete. Se ajunsese la o perioada foarte lunga de interimat, care nu a permis procurorilor sa isi faca treaba asa cum trebuie in toate situatiile. O conducere interimara are acest efect asupra institutiei.Pe de alta parte, m-am bucurat ca selectia organizata de ministrul Predoiu a scos la iveala trei candidati pe care ii consider foarte buni si mi-a facut mare placere sa ii numesc in functii", a completat Iohannis.Jurnalistii i-au amintit presedintelui ca una dintre recomandarile din raportul MCV pe 2019 este respectarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, fie el consultativ."Am tinut cont. Am citit si ce mi-a scris ministrul, ati vazut ca si dupa avizul negativ al CSM ministrul a venit cu lamuriri. Am citit si ce a scris CSM-ul", a fost replica sefului statului.Intrebat de ce considera avizul Consiliului unul superficial, Iohannis a raspuns scurt: "Va rog, cititi avizele si o sa va dati seama imediat".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele prin care sunt numiti in functie sefii de la Parchetul General, DNA si DIICOT, in ciuda faptului ca CSM a dat aviz negativ pentru doua dintre propunerile ministrului Predoiu.Presedintele a acceptat astfel toate propunerile ministrului de Justitie, Catalin Predoiu, in ciuda faptului ca doua dintre ele, Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu, au fost avizate negativ de Sectia pentru procurori a CSM Mai mult decat atat, sectia a motivat dur avizul negativ dat.Precizam ca presedintele USR, Dan Barna, a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a semnat aceste decrete.