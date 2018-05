Lui Iohannis mitingul PSD ii aminteste de comunisti: Mi se pare ciudat si putin caraghios. Cei care au majoritatea sa puna mana sa munceasca!

Ziare.

"Mi se pare o ciudatenie, ca sa nu folosesc alte clasificari. Un miting organizat de guvernanti ca sa se autosustina sau sa se laude singuri? Astfel de manifestari am mai avut. Pe vremea comunistilor, am avut numai astfel de manifestari. Comunistii au stiut sa organizeze tot felul de manifestari publice in care ni s-a asigurat un viitor de aur, se spunea ca Partidul Comunist e cel mai performant si ca e unicul partid din Romania.O astfel de manifestare mi-ar aminti doar de acele vremuri. In democratie, cei care au majoritatea sa puna mana sa munceasca, sa lase demonstratiile Opozitiei si societatii, ONG-urilor. Nu au ce manifesta cei de la Putere. Mi se pare ciudat si putin caraghios", a spus Iohannis.Amintim ca PSD va organiza un miting pe 9 iunie. Initial, lideri ai partidului au transmis ca acesta va fi facut pentru sustinerea referendumului cerut de Coalitia pentru Familie, dar si pentru a-si demonstra suportul de care continua sa se bucure Guvernul Dancila, contestat atat in strada, cat si in Parlament.Marti, Liviu Dragnea a transmis ca scopul mitingului este de a protesta fata de abuzuri. "In 9 iunie o sa facem un miting si este un miting contra abuzurilor. Este un miting contra abuzurilor care se intampla in Romania de foarte multi ani de zile. Este un miting care este dorit de mult timp de foarte multi membri de partid. Toti isi doresc, dar e o problema logistica, de transport", a precizat presedintele PSD.