Marile necunoscute

E greu sa spui despre PSD ca vrea sau nu vrea anticipate. Partidul nu mai este un bloc disciplinat ca pe vremea lui Dragnea care, da, putea impune aproape orice si nimeni nu misca in front.Exista o tabara in PSD care doreste alegeri anticipate din diferite motive. Unii pentru ca au apropieri directe sau intermediate de Cotroceni. Mai sunt si cativa baroni, precum Olguta Vasilescu, care considera ca anticipate concomitente cu localele le-ar permite sa se puna pe ambele liste si spera astfel la un scor individual foarte mare, peste cel national al PSD.Totdata, este important sa arate ca scorul de ansamblu al PSD nu este cu mult mai bun acum decat atunci cand erau ei la butoane, in epoca Dancila. Si cu ambele argumente sa se revendice din nou la sefia PSD.Planurile lor ar putea fi insa zadarnicite de faptul ca OUG care reduce la maximum 50 de zile termenul in care se organizeaza alegerile dupa dizolvarea Parlamentului este minata de potentiale neconstitutionalitati, intrinsece si extrinsece.Pe de-o parte, ordonanta insasi are probleme cu avizele, ca mai tot ce s-a adoptat in acea celebra sedinta de guvern. Pe de alta parte, este greu de motivat ca o persoana care are domiciliul in Bacau, care este inclusa in norma de reprezentare din Bacau, norma care se traduce intr-un numar de mandate, sa voteze listele electorale din Brasov si sa influenteze scorul celor care traiesc in circumscriptia Brasov. Atunci de ce sa nu-l lasam pe cel din Bacau sa voteze si primarul din Brasov?Eu cred ca sistemul actual e prost si corectarea lui trbuie facuta, dar altfel, ca sa se rezolve cu adevarat inclusiv votul diasporei, asa cum explica pentru Ziare.com politologul Ovidiu Voicu : "am putea discuta despre o circumscriptie unica sau despre mecanisme electronice de vot, nu neaparat de la distanta, prin internet, care e nesigur. Dar se poate vota cu masini de vot, ca in SUA. Daca ar fi puse masini de vot in sectiile de vot din diaspora, ai putea vota de acolo pentru circumscriptia de domiciliu, pentru ca masina de vot iti da lista electorala potrivita domiciliului".Daca toata OUG pica la CCR atunci pica si reducerea de termene, de aici probabilitatea ca alegerile parlamentare sa poata fi organizate odata cu cele locale. Si daca nu se mai poate, probabil ca si unii pesedisti isi vor pierde interesul.Exista in PSD si tabara celor care considera ca ideal pentru PSD este ca guvernul Orban sa fie tinut, eventual interimar, pana in septembrie, cand sa fie obligat sa majoreze pensiile si sa plateasca alocatiile dublate, sa nu poata si sa se prabuseasca electoral.Tabara aceasta este sustinuta masiv de parlamentarii PSD. Este clar pentru toata lumea ca PSD nu va mai lua la fel de multe mandate ca in 2016. Unii nu vor mai fi pe liste, altii pur si simplu vor ramane in afara imputinatelor locuri eligibile. Toti stiu ca numai daca ajung la capat cu mandatul vor lua si pensie speciala, deoarece au avut grija ca legea care le elimina sa fie profund neconstitutionala.Greu de spus care e tabara majoritara, asa cum este greu de spus care dintre tabere are mai mare influenta asupra celor trimisi de PSD la CCR.Marcel Ciolacu nu este Dragnea, nu are autoritatea lui Dragnea. In plus, este el insusi in campanie pentru sefia partidului, nu cred ca vrea sa-si antagonizeze vreuna dintre tabere si atunci incearca sa para ca e de acord cu fiecare.Nici in PNL lucrurile nu sunt chiar asa de clare pe cat s-ar dori. Toate informatiile mele spun ca exista doua tabere, inclusiv in guvern: fidelii presedintelui Iohannis, care desigur ca vor anticipate, si apropiatii dlui Orban, care ar fi preferat sa ramana la guvernare mizand pe discursul populist care sa justifice orice esec.Ca Ludovic Orban nu dorea anticipate nu e un secret, mai ales in PNL, unde a argumentat tot timpul impotriva, unele argumente fiind chiar valide. Mai mult, asa cum am vazut si eu in interviul pe care mi l-a acordat in vinerea motiunii si asa cum mi-au confirmat surse din PNL, dl Orban nu se astepta ca motiunea sa treaca, un lucru de care "ioahnnistii" erau insa siguri, ba chiar se pare ca erau pregatite niste voturi liberale strategice, de tip Camen Harau, care la nevoie, din greseala desigur, sa tranteasca guvernul. N-a fost nevoie, avand in vedere decizia lui Victor Ponta de a vota motiunea.In acest hatis sunt putine elemente comune pentru toate taberele din ambele partide: de exemplu, dorinta de a scapa de USR-PLUS, formatiune care strica un echilibru traditional. Si dorinta de a nu avea alegeri pentru primari in doua tururi, pentru ca actualul sistem le avantajeaza pe amandoua.E greu asadar de spus ca exista o intelegere, un blat solid care sa implice partide fragmentate ele insele.Daca tragem linie, soarta alegerilor anticipate se va decide probabil in functie de doua mari elemente.Pe de-o parte, decizia CCR, la sesizarea de acum a lui Marcel Ciolacu, sau, eventual, la o viitoare sesizare, dupa ce dl Iohannis il va fi desemnat pentru a doua oara dupa o prima investire refuzata.Pe de alta parte, in functie de soarta OUG referitoare la alegerile anticipate. Daca tabara sustinatoare a anticipatelor din PSD va pierde argumentul suprapunerii cu localele, ea s-ar putea subtia dramatic.Ceea ce mi se pare in acest moment foarte periculos pentru Romania este marea incertitudine. Nu exista sentimentul ca ar fi o linie directoare, ca ne ducem intr-o directie clara, ca este cineva in control.In interviul pe care mi l-a acordat joi seara la Europa FM, conf univ dr Claudiu Dinu a explicat multe dintre pericolele care ne pandesc in viitoarea perioada, fara precedent din punct de vedere juridic si de haos politic.Cel mai mare pericol, dupa parerea mea, este ca intre momentul dizolvarii Parlamentului, sa zicem dupa 60 de zile de la prima soliciare de investitura, pana la organizarea alegerilor anticipate, sa zicem dupa inca doar 50 de zile, nu 90 ca in forma inca in vigoare, Romania va fi fara Parlament si cu un guvern care nu are dreptul sa emita OUG. Deci fara nicio posibilitate de legiferare.Daca in acele zile apare o criza majora, interna sau externa, care presupune reglementare la nivel de lege, efectiv nu va avea cine sa o emita.