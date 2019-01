Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului: Mesajele transmise de Klaus Iohannis si de Guvern

Ziare.

com

"Cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie), Guvernul Romaniei aduce un omagiu memoriei victimelor Holocaustului. Guvernul Romaniei reitereaza angajamentul pentru lupta impotriva antisemitismului si pentru a incrimina negarea Holocaustului si incitarea la antisemitism, incurajand solidaritatea si spiritul civic ca fundamente pentru o societate democratica si moderna. Totodata, in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului UE, Romania are ca obiectiv coeziunea valorilor comune.Iar promovarea combaterii eficiente a rasismului, intolerantei, xenofobiei, populismului, antisemitismului si descurajarea discursului bazat pe ura reprezinta una din temele centrale ale stimularii solidaritatii si coeziunii Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.In comunicat se mai arata ca Romania a realizat, in ultima perioada de timp, in plan intern, pasi importanti in directia comemorarii victimelor Holocaustului si a promovarii educatiei despre Holocaust."Mai mult, in perioada martie 2016 - martie 2017, Romania a exercitat Presedintia Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului si a sustinut adoptarea definitiei de lucru a antisemitismului. In luna iunie 2018, la doi ani de la adoptarea definitiei, Parlamentul Romaniei a adoptat o lege speciala privind combaterea antisemitismului, care defineste antisemitismul si incrimineaza distribuirea si promovarea de materiale cu un continut antisemit, precum si promovarea de idei, conceptii sau doctrine antisemite. Reiteram ca promovarea diversitatii, a respectului fata de celalalt, a egalitatii de sanse reprezinta principii esentiale pentru dezvoltarea unei societati democratice", se mai arata in comunicat.Si presedintele Klaus Iohannis a transmis pe Twitter un mesaj cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului."Onoram victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului nostru de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei", a scris pe Twitter Iohannis.El a postat si o fotografie in care se regasesste si un citat din Elie Wiesel: "Opusul vietii nu este moartea, ci indiferenta".