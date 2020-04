Mesajul de Paste al lui Iohannis: Sa ne aratam iubirea fata de cei dragi, tocmai renuntand sa-i avem langa noi

Ziare.

"In aceste zile, ne manifestam iubirea fata de cei dragi tocmai renuntand sa-i avem langa noi (...) Sa ne asumam acest sacrificiu si sa ne regasim cu aproapele nostru in taina Invierii, precum si in rugaciune pentru alinarea suferintelor celor bolnavi si pentru sufletele celor rapusi de epidemie", spune Iohannis."Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati Sfintele Pasti in sanatate si pace sufleteasca! Invierea Domnului este o celebrare a sperantei intr-un anotimp al renasterii. Biruinta Vietii, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de increderea de care avem nevoie, in acest an mai mult decat oricand", afirma Iohannis, in mesajul sau.El spune ca, pentru toata lumea, "lumina Invierii" a fost intotdeauna un prilej de a se bucura alaturi de familie si de cei apropiati "de caldura locului pe care-l numim 'acasa'"."Din pacate, sarbatorile pascale de anul acesta ne gasesc intr-o situatie care ne obliga sa aflam mai mult in noi insine, in casa si prin rugaciune, lumina si binecuvantarea Invierii. In aceste zile, ne manifestam iubirea fata de cei dragi tocmai renuntand sa-i avem langa noi.Suntem insa mereu in gandurile noastre aproape de ei, iar aceasta comuniune spirituala este legatura cea mai puternica, adevarata forta care ne va da energia sa depasim momentele dificile prin care trecem. Sa ne asumam acest sacrificiu si sa ne regasim cu aproapele nostru in taina Invierii, precum si in rugaciune pentru alinarea suferintelor celor bolnavi si pentru sufletele celor rapusi de epidemie", indeamna seful statului.El adauga ca semnificatia profunda a acestor zile este aceea ca "impreuna, cu daruire, iubire si credinta vom iesi invingatori din greaua incercare la care a fost supusa intreaga omenire"."Va urez sa primiti Sfintele Pasti cu sufletele luminate de iubire, speranta si credinta! Hristos a inviat!", afirma Iohannis, in finalul mesajului.